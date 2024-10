Fico az év legfontosabb útjának nevezte a kínai látogatását

Azt is elutasította, hogy a látogatása biztonsági kockázattal járna. „A biztonságunkat az ellenzéki képviselők és azok a politikusok veszélyeztették a legjobban, akik a migek és a légvédelmi rendszerünk elajándékozásával legyengítették Szlovákia védelmét” – közölte a kormányfő.

Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter meg van róla győződve, hogy a kínai munkaútnak biztonsági szempontból is megvan a jelentősége. „A szlovák és az ukrán kormány tárgyalásán egy békekonferenciáról beszéltünk, amelyre még az év végéig sor kerülne. Az ukrán fél arra kért bennünket, hogy beszéljünk a kínai vezetőkel a konferencián való részvételről. Mert minden jel arra utal, hogy a konfliktust nem lehet rendezni olyan globális szereplők segítsége és részvétele nélkül, mint amilyen Kína” – tette hozzá Blanár.

A kormányfő azt is elmondta, hogy még egy fontos brazíliai út is vár rá, ahol többek között a brazil elnökkel is találkozik. „Aztán jövőre, természetesen, újabb fontos utak fognak következni. Vietnámba. Oda megyünk, ahol üzleti lehetőséget látunk. Fölösleges Európát járni, ahol gyakorlatilag minden lehetőség foglalt. Nekünk új lehetőségeket kell keresnünk” – tette hozzá Fico.