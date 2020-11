Fekete Péter van a főügyészjelöltek között?

A vártnál is nagyobb feszültséget generált a forró politikai ősz kellős közepén a főügyészválasztás - ez azért különösen érdekes, mert a jelöltek alkalmasságával kapcsolatban nincs különösebb vita a koalícióban. Igor Matovič hétfői ingerültsége azonban arra utalhat, a háttérben mégis készül valami.

Igor Matovič kormányfő a járványügyi bizottság hétfői ülése előtt nagyon tömören, de nagyon határozottan és feldúltan nyilatkozott a főügyészválasztásról a sajtónak, és kijelentette, fülébe jutott, hogy egyes pártok „megállapodást kötöttek a maffiával, az egyikkel vagy a másikkal“. A miniszterelnök retorikájában a maffia az ellenzéki pártokat jelenti, ám Matovič erről az állítólagos alkuról nem mondott többet, csak annyit, hogy ha valami ilyesmi történik, az OĽaNO kilép a koalícióból.

Mindez már csak azért is furcsa, mert a főügyészi posztért nem indul olyan jelölt, aki ellenzéki jelölt lenne. Négyet közülük kormánypárti politikusok jelöltek, Rastislav Remetát és Ján Šantát az OĽaNO képviselői, Tomáš Honzt az SaS képviselője, Maroš Žilinkát pedig a Sme rodina képviselője. A többi három jelöltet szakmai szervezetek jelölték, közülük Juraj Klimentről azt beszélik, ő lenne Matovič titkos favoritja, Ján Hrivnákról, vagy épp Jozef Čentéšről pedig, akit még 2012-ben főügyésznek választottak, ám nem neveztek ki, nehéz elképzelni, hogy a háttérben a Smer, a Hlas vagy az ĽSNS preferált jelöltje lenne.

A nyilvánosság előtt az ellenzéki pártok szinte nem is érdeklődnek a főügyészválasztás iránt. Robert Fico, a Smer elnöke azt mondta, szerinte mindegy, ki lesz a főügyész, hiszen „úgyis politikai nyomást gyakorolnak majd rá“. Peter Pellegrini, a Hlas elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján nem emelt kifogást egyetlen főügyészjelölttel szemben sem, az ĽSNS pedig szinte egyáltalán nem nyilvánult meg a kérdésben. A főügyészválasztásra a legújabb tervek szerint csütörtökön kerül majd sor, a szavazás nyílt lesz. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a jelen lévő képviselők szavazatának több mint a felét, akkor második körre kerül sor, ahol a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt mérkőzik meg egymással.

A parlamenti folyosókon azt beszélik, az ellenzéki jelölt Maroš Žilinka lehet - ebben az esetben Igor Matovič figyelmeztetése a Sme rodinának szólhatott, hiszen az ügyészt épp ezen párt képviselője, Petra Hajšelová jelölte a posztra. Az az elmélet azonban, hogy Žilinka mögött valóban felsorakozhat az ellenzék, kifejezetten gyenge lábakon áll.



Maroš Žilinka ellen a fő kifogás az volt, hogy jóban van Michal Gučíkkal, a színészből lett vállalkozóval, a TA3 hírtelevízió korábbi igazgatójával, akit sokan a korábbi kormánykoalíció pártjainak háttérembereként tartottak számon. Gučíkot ráadásul gyakran kötik össze Ivan Kmotrík nagyvállalkozóval, akit a sajtó a Smer hátterében sejtett korábban. Žilinka ugyanakkor viszonylag meggyőző volt a meghallgatásán, és ugyan nem tagadta, hogy ismerik egymást Gučíkkal, azt azonban, hogy bármilyen munkájával kapcsolatos dolgot megbeszéltek volna valaha is, élesen tagadta.

Žilinkát a Sme rodina képviselője jelölte, ám a párt politikusai a Denník N-nek úgy nyilatkoztak, egyáltalán nem biztos, hogy végül Žilinkára voksolnak majd a nyílt főügyészválasztáson. A lap azt írja, létezik egy parlamenti spekuláció arról is, hogy a Sme rodina hajlandó lenne másra szavazni, ha Žilinka megkapná a főügyészhelyettesi posztot.

Žilinka azonban általánosságban véve nem számít vörös posztónak a koalíció szemében. „A jelöltek közül egyikre sem lehet azt mondani, hogy toxikus, vagy veszélyes jelölés lenne. Nem tudok Žilinka egyetlen olyan megmozdulásáról sem, ami azt sugallná, hogy ne lehetne becsületes főügyész“ - nyilatkozta az Új Szónak Gyimesi György, az OĽaNO képviselője, aki egyébként Ján Šantát jelölte a posztra. Hozzátette, ő nem tud olyan háttéralkukról, amelyeket Matovič emlegetett, és nála senki sem lobbizott Žilinkáért. Grendel Gábor, a parlament OĽaNO-s alelnöke lapunknak azt mondta: az első benyomása a meghallgatások után az volt, hogy bárkit választ majd meg a parlament, élvezni fogja a bizalmát. Neki személy szerint négy olyan jelöltje van, akire leadná a voksát, ám nyilvánosan egyik jelöltet sem szeretné értékelni. Azt nem árulta el, vajon Žilinka is köztük van-e.

Amennyiben mégis beigazolódna a pletyka, és valóban Žilinka lenne az esetleges titokzatos ellenzéki jelölt, és a Sme rodina összefogna Ficóékkal, akkor sincs rá sok esély, hogy az ellenzék lenne a mérleg nyelve. Ennek az elképzelt formációnak sincs ugyanis 76 képviselője a parlamentben, és ha teljes létszámmal ülésezik a törvényhozás, akkor eleve kudarcra ítéltetnek. Grigorij Mesežnikov politikai elemző emellett el sem tudja képzelni, hogy valóban lenne olyan koalíciós párt, mely ebben a témában szövetkezne az ellenzékkel. „Hiszen azt mondják, hogy a Smer és a Hlas miatt ennyire deformált az igazságszolgáltatás rendszere, az ĽSNS-ről nem is beszélve“ - magyarázta az elemző.

A főügyészválasztással kapcsolatos konfliktus másik forrása ugyanakkor Igor Matovič favoritja, a mezőny egyetlen bírója, Juraj Kliment lehet. Kliment támogatása ugyanis messze nem egyértelmű még az OĽaNO-n belül sem, és az SaS képviselői a meghallgatáson felrótták neki, hogy annak idején együttműködött Peter Tóthtal, Marián Kočner jobbkezével, az újságíróból lett titkosszolgával, aki könyvet írt a hírhedt Cervanovágyilkosság ügyéről. Elméletileg ezért az SaS ki is szavazhatna az esetleges koalíciós egyezségből, ám ez az elmélet még gyengébb lábakon áll: a párt képviselője, Anna Zemanová ugyanis azt a Tomáš Honzt jelölte főügyésznek, aki a Kotlebáék elleni pert vitte, így kizárt, hogy az ĽSNS bármikor is leadná a szavazatát a jelöltre. Gyimesi György Klimenttel kapcsolatban azt mondta, abból személyes véleménye szerint még lehet további feszültség, hogy a bíróról sokaknak vannak kétségei a koalícióban.

Végeredményben tehát egyáltalán nem tiszta, mi késztethette Igor Matovičot arra, hogy ilyen vehemensen figyelmeztesse koalíciós partnereit, és összekösse a koalíció jövőjét a szavazással. „Ezt a kérdést Igor Matovičnak kellene feltenni. Nekem nincs olyan információm, hogy valamiféle háttéralkuk készülnének“ - mondja Grendel Gábor, hozzátéve, ez nem zárja ki, hogy a kormányfőnek mégis vannak ilyen értesülései. „Azzal egyet tudok érteni, hogy értelmesebb megtalálni a módját annak, hogy a koalíciós pártok közös jelöltet támogassanak, mintsem a véletlenre hagyatkozni, és esélyt adni az ellenzéki pártoknak, hogy ők döntsék el, ki lesz Szlovákia legfőbb ügyésze hét évre“ -mondta a parlament alelnöke. Gyimesi György szerint Matovič hétfőn egész nap ingerült volt, mert többször is konfliktusba keveredett az SaS-szel, szerinte bizonyos szinten ennek is betudható a miniszterelnök kijelentése. „Egy választáshoz azonban nem lehet úgy hozzáállni, hogy ha egy adott jelölt kap szavazatot az ellenzékből is, azt automatikusan az ellenzékkel való szavazásként értékeljük“ - tette hozzá.

A főügyészválasztásra a tervek szerint csütörtökön kerül majd sor, a szavazás nyílt lesz. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a jelen lévő képviselők szavazatának több mint felét, akkor második körre kerül sor, ahol a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt mérkőzik meg egymással. Arról, hogy végül is hogyan jár majd el a koalíció, és valóban mindenki szabad kezet kap-e az első fordulóban, a tervek szerint a lapzártánk után befejeződő koalíciós tanács ülésen döntöttek.