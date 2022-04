Fasiszta cirkusz a parlament épülete előtt

A fasiszta szimbolika használatáért jogerősen elítélt, ezért parlamenti mandátumától megfosztott Marian Kotleba (ĽSNS) kedden megpróbált bejutni a törvényhozás épületébe. Ő ugyanis nem ismeri el, hogy már nem képviselő. Kotleba ugyan nem jutott be, de az ülés nélküle is elkezdődött. A bírósági reformon és az építési törvényen túl terítéken van a Csemadok állami támogatása is.

Pozsony | A fasiszta szimbolika használatáért jogerősen elítélt, ezért parlamenti mandátumától megfosztott Marian Kotleba (ĽSNS) kedden megpróbált bejutni a törvényhozás épületébe. Ő ugyanis nem ismeri el, hogy már nem képviselő. Kotleba ugyan nem jutott be, de az ülés nélküle is elkezdődött. A bírósági reformon és az építési törvényen túl terítéken van a Csemadok állami támogatása is.

Kotleba kedden a 13 órakor kezdődő parlamenti ülés előtt próbált meg a már érvénytelenített képviselői kártyájával bejutni a törvényhozás épületébe. A parlamenti őrség azonban nem engedte be, közölték vele, látogatóként beléphet. A szélsőjobboldali párt vezetője az után veszítette el a mandátumát, miután a Legfelsőbb Bíróság jogerősen hat hónap feltételes szabadságvesztésre ítélte, és az ítéletet másfél évre felfüggesztette. Kotleba ugyanis 1488 euró értékben állított ki ajándékcsekkeket, így szándékosan népszerűsítette ezt a fasiszta szimbólumot. A mandátum megvonása miatt megszűnt az ĽSNS parlamenti frakciója is. Kotleba képviselői helyét az ugyancsak szélsőjobboldali és oroszbarát kijelentéseiről ismert Slavěna Vorobelová tölti be, aki az ĽSNS listáján indult. Ennek ellenére nem csatlakozik a párt képviselői csoportjához, ezért a házszabály szerint a szélsőséges formáció frakcióját nem állíthatják helyre.

Bírósági reform

A parlamenti ülés, Kotleba méltatlankodása ellenére, rendben elkezdődött. A képviselők a következő napokban szavazni fognak a már jó ideje halogatott bírósági reformról, amelyen hosszasan vitatkoztak a kormánykoalíció egyes tagjai. A reform lehetővé tenné a bírák specializációját és némileg átalakítaná a bíróságok hálózatát, az egyes törvényszékek kompetenciáit. A koalíciónak sietnie kell a reform elfogadásával, hiszen ez a feltétele annak, hogy Szlovákia le tudja hívni az uniós helyreállítási alapból származó forrásokat. Az unió csak a bírósági reformra mintegy félmilliárd eurót adna az országnak. A reform egy részét tartalmazó törvényjavaslat a múltkor egy szavazat híján nem ment át. A Sme rodina-frakció és egy OĽaNO-s képviselő, Gyimesi György nem támogatta azt. Gyimesi kedden lapunknak úgy nyilatkozott, most megszavazza a törvényt. „Megmarad a kassai és a besztercebányai megyei bíróság is. A nagyrőcein és a nagykürtösin kívül megmarad az összes járási bíróság is Dél-Szlovákiában” – mondta a képviselő azzal, hogy a szlovákiai magyarokat a reform így nem fogja hátrányosan érinteni. Egyébként a parlament előtt kedden nagyjából 100 fő tüntetett a reform ellen.

Építési törvény

A bírósági reformról való megállapodás bejelentésének napján, hétfőn Štefan Hollý törvénykezésért felelős miniszterelnök-helyettes (Sme rodina) is közölte, az építési törvényről is sikerült egyezségre jutniuk. Ennek a jogszabálynak az elfogadása is hosszú ideje húzódik már. A tervezetet tavaly tavasszal mutatták be, amikor azonban a Szövetség azonnal élesen bírálta is azt. A javaslat szerint ugyanis megvonnák az önkormányzatok bizonyos, az építkezések engedélyeztetésére vonatkozó jogköreit. A párt még petíciót is indított a törvénytervezet ellen. Azzal érveltek, amennyiben az eredeti formában fogadja el a törvényt a parlament, a lakosság és az önkormányzatok feje fölött lehetne dönteni olyan befektetésekről is, amelyek rontanák a lakosok életminőségét és súlyos fenyegetést jelentenének a környezetre. „Értesüléseink szerint pozitív irányba változott a tervezet, ám a koalíció működésére jellemző módon logikátlan hatásköri átfedéseket és felesleges komplikációkat fog okozni az új törvény” – mondta most lapunknak Mózes Szabolcs, a párt alelnöke. A Sme rodina célja egyébként a törvénnyel éppen az, hogy egyszerűsítse az építkezések engedélyeztetését.

Csemadok-törvény

A parlament immáron második olvasatban szavazhat az ún. Csemadok-törvényről is, amely értelmében a magyar kulturális szervezet 300 ezer euró állami támogatást kapna. A tervezetet Gyimesi nyújtotta be, most pedig egy módosító javaslatot csatolt hozzá, amely az azóta felmerült kifogásokat orvosolja. „Ha a törvényt a parlament elfogadja és még az idén hatályba lép, akkor a Csemadok már ebben az évben igényelheti a támogatást” – mondta lapunknak a képviselő. Hozzátette, a módosító javaslatát a koalíciós tanács hétfőn elfogadta, ha a kormánypárti képviselők ezt a parlamentben nem szavaznák meg, akkor megsértenék a koalíciós szerződést.

Kiadás és leváltás

A törvényhozás a jelenlegi ülésén azonban nemcsak jogszabály-javaslatokról dönt, hanem csütörtökön arról is szavaznak, kiadják-e Robert Ficót, az ellenzéki Smer elnökét a bűnüldöző szerveknek. Ahogy arról beszámoltunk, Ficót, valamint Robert Kaliňák korábbi belügyminisztert (Smer) szervezett bűnözői csoport alapításával és támogatásával, valamint adótitok veszélyeztetésével gyanúsítják. Kaliňák már előzetesben van, Ficót is letartóztatnák, de mentelmi joga van, ezért kell a kiadásáról a parlamentnek döntenie. Úgy tudjuk, a koalíció szintjén kedden délután még nem volt egyezség arról, miként szavaznak majd erről a képviselőik. Ezen túl az ellenzék újabb, immáron hatodik kísérletet tesz arra, hogy leváltsa Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminisztert. A bizalmatlansági indítvány valószínűsíthetően sikertelen lesz.