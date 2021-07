Európai Bizottság: Magyarország idén lekörözi Szlovákiát

Az Európai Bizottság (EB) most közzétett nyári gazdasági előrejelzése szerint az Európai Unió gazdasága a vártnál gyorsabban tér vissza a válság előtti szintre. A friss adatok szerint az EU gazdasága idén 4,8, 2022-ben 4,5 százalékkal bővül. A vártnál gyorsabb növekedés elsődleges oka, hogy a járvány elleni védekezés és az oltások növekvő száma lélegzetvételhez juttatta a gazdaságokat. A javuláshoz hozzájárul azonban az uniós helyreállítási alap is, amelyből hamarosan megérkeznek az első összegek a felhasználókhoz.

A visegrádi országok közül idén Magyarország gazdasága nőhet a leggyorsabb ütemben, egész pontosan 6,3 százalékkal, ami a harmadik legjobb adat a 27 tagú Európai Unióban. Magyarországot csak Románia (7,4%) és Írország (7,2%) előzi meg. Az EB ráadásul elismerte, hogy a magyar növekedés még ennél is nagyobb lehet, mivel azt „a 2022-es választásra készülő Orbán-kormány intézkedései fűtik”.

A tavaszi előrejelzéshez képest a szlovák adatokon is javított az Európai Bizottság, az idei, 4,9 százalékos növekedéssel Szlovákia azonban csak a tizenegyedik helyen van a növekedési toplistán. Jövőre ugyanakkor újabb javulás várható, a szlovák GDP 2022-ben 5,3 százalékkal nőhet, ami már a hatodik legjobb adat lesz az EU-ban. Az EB szerint a szlovák gazdaság teljesítménye az idei harmadik negyedévben érheti el a koronavírus-járvány kirobbanása előtti szintet. „A járványügyi helyzet javulásának köszönhetően a második negyedévben Szlovákiában is jelentős lazításokról döntöttek, ami miatt megugrott a lakossági fogyasztás. Javult azonban a helyzet a járvány által leginkább sújtott ágazatokban, a vendéglátásban, a szállodaiparban és a kiskereskedelemben is, az elkövetkező hónapokban pedig további javulásra számítunk” – áll az EB előrejelzésében.

A gazdasági növekedés beindulásával párhuzamosan azonban az infláció is elszabadult. Szlovákiában idén 2,1, jövőre 2,2 százalékkal nőhetnek az árak, míg az uniós átlag idén 2,2, jövőre pedig 1,6 százalék körül mozog majd. Az inflációs adatok az egész EU-ban Magyarországon a legmagasabbak. Ott idén átlagosan 4,4, 2022-ben pedig 3,3 százalékos pénzromlással számolnak. Az Európai Bizottság szerint a legjelentősebb gazdasági kockázatok az új vírusvariánsok megjelenésével lehetnek összefüggésben, ezért is nagyon fontos az oltások minél nagyobb számban történő beadása.

