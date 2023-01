Érvénytelen a népszavazás

A szavazókörök 94,74 százalékának feldolgozottsága után az látszik, hogy a választásra jogosultak 27,51 százaléka vett részt a népszavazáson. Ez 1 109 978 szavazót jelent. Ebből 97,52 százalék, azaz 1 082 493 személy szavazott igennel, 17 154-en pedig nemmel szavaztak (1,54 százalék). A leadott szavazólapok 0,85 százaléka (9463 darab) érvénytelen volt.

Az előrehozott parlamenti választás lehetőségének bevezetéséről szóló népszavazás így sikertelen lesz, hiszen az eredményesség feltétele nagyon szigorú. Ahhoz ugyanis, hogy a referendum érvényes legyen a választásra jogosult polgároknak 50 százaléka plusz egy fő kell, hogy részt vegyen rajta. Ez hozzávetőlegesen 2,2 millió választót jelent. Az érvényességhez továbbá szükséges, hogy a szavazáson résztvevő polgárok fele plusz egy fő „egyirányba” voksoljon, tehát vagy az igent, vagy a nemet jelölje be.



A népszavazás lebonyolítása az adófizetőknek 9–10 millió eurójába kerülhetett. Ezzel együtt az is igaz, hogy miután a parlament decemberben megvonta a bizalmat Eduard Heger (OĽaNO) kormányától, mostanra szinte minden politikai erő arra törekszik, hogy előrehozott választást lehessen tartani. Jelenleg csak az kérdéses, hogy erre szeptember végén vagy júniusban kerülne-e sor, illetve, hogy milyen jogtechnikai megoldást alkalmazzanak. A parlament által előmozdított előrehozott választással kapcsolatban azonban fontos megjegyezni, hogy ezt a folyamatot a nagyobb parlamenti pártok elvben akár meg is akaszthatják.

