Érvényes lesz a lejárt elsősegélydoboz

A közlekedésügyi minisztérium és az egészségügyi tárcával által kidolgozott módosításnak köszönhetően a gépkocsik időszakos műszaki ellenőrzései (STK) során novembertől nem fogják ellenőrizni, hogy lejárt-e az elsősegélydoboz szavatossága vagy sem.

„Ez a változás pozitívan érinti a sofőröket, akiknek a szavatosság lejárta miatt rendszeresen cserélgetniük kellett az elsősegélydobozokat, annak ellenére, hogy azok tartalma nem igényli az ilyen gyakori cserét. Az új szabályok szerint a szavatosság dátumát nem veszik figyelembe egészen addig, míg a sofőr fel nem használ belőle valamit”

– mondta Érsek Árpád (Híd) közlekedési miniszter.



Az elsősegélydoboz viszont továbbra is a gépjármű kötelező felszerelésének a része marad, tehát a hiányzó dobozért még akár büntetést is kaphat a sofőr egy közúti ellenőrzés során, s a műszaki vizsgát végző technikus is ellenőrizheti a doboz tartalmát – csupán a szavatosság lesz novembertől lényegtelen. Az elsősegélydobozok tartalmát illetően nem történt változás: négy önálló egységre van osztva, ezek csomagolása feltünteti a tartalmukat is. Az elsősegélydobozok kötelező tartozéka az elsősegélykártya. A dobozok tartalmának épnek kell lennie, azaz nem lehet sérült vagy szennyezett. Az elsősegélydobozt az autóban száraz, tiszta és könnyen hozzáférhető helyen kell tartani, ahol nem éri közvetlen napsütés. A személygépkocsik esetében az ideális hely továbbra is az autó csomagtartója. A tegnap aláírt módosítás alapján az autóbuszokban az elsősegélydobozokat könnyen hozzáférhető és megjelölt helyen kell tartani az utastérben.