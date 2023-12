Értékelték a szlovákiai kórházakat

Az INEKO gazdaságkutató intézet már kilencedik éve készítette el a szlovákiai kórházak rangsorát. Az elemzésben 6 fő szempontot vizsgálnak: a kórházi ellátás minősége, a kezelések nehézségi szintje, a betegek elégedettsége, a gazdálkodás, a kórházak működésének átláthatósága, valamint a személyzet tapasztalata. A szakértők minden szemponthoz különböző egészségügyi mutatókat is rendeltek (a betegellátás minőségén belül konkrétan 9 paramétert vizsgálnak, például az újraoperált betegek számát, az elhalálozást vagy a sürgősségin töltött várakozási időt). A felmérésben külön tárgyalták az állami egyetemi kórházakat és a kisebb, regionális kórházakat.

Az értékelés készítői megjegyezték, a koronavírus-járvány negatívan befolyásolta a szlovákiai kórházak minőségét és teljesítményét, különösen 2020-ban és 2021-ben – szinte az összes vizsgált mutató romlott a betegellátás minőségén belül, illetve csökkent az elvégzett beavatkozások száma is. „Ez a kedvezőtlen tendencia az elmúlt évben már megfordult, de még mindig nem sikerült elérni a járvány előtti szintet” – áll az INEKO tájékoztatásában. A járvány lecsengésének köszönhetően javult ugyan a halálozási mutató és csökkent a mentők várakozási ideje is az intézmények sürgősségi osztályán. Az előző évhez képest azonban emelkedett az újraoperált betegek száma és az ismételt kórházi felvételek aránya is.

Dušan Zachar, a gazdasági intézet igazgatója úgy véli, az átláthatóság növelése az egyik kulcsa a nyilvánosság megfelelő tájékoztatásának: lehetővé teszi, hogy tájékozottabb döntéseket hozzanak az emberek, és ezáltal hatékonyabb nyomást gyakoroljanak a közszolgáltatások javítására, ami az egészségügyi intézményeket folyamatos fejlesztésre ösztönzi. „A cél az, hogy a betegek a legjobb ellátást kapják a legjobb áron. Az érték a pénzért eszméjével és koncepciójával összhangban” – tette hozzá.

A nagyobb, bonyolultabb beavatkozásokat végző egyetemi kórházak kategóriájában nem történt változás az élen – a Rózsahegyi Központi Katonai Kórház lett a befutó, a második helyet megvédte a Besztercebányai F. D. Roosevelt Egyetemi Kórház, a képzeletbeli bronzérmet pedig a Turócszentmártoni Egyetemi Kórháznak ítélték oda.