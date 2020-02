Értékelték a pártok adópolitikai programját

A INESS elemzői szerint az adópolitika a pártok programjának kulcsfontosságú elemét képezi, hiszen ettől függően dől el a közpénz társadalmi eloszlása. A pártok prioritásainak teljesítéséhez természetesen pénzre van szükség, az INESS szerint erre kétféle módon kerülhet sor: a kiadások csökkentésével, vagy az adóterhek további növelésével. A programok értékelése során azok a pártok kaptak magasabb pontszámot, amelyek az alacsonyabb adóterheket részesítik előnyben, ugyanakkor az államháztartás fenntarthatóságát is szem előtt tartják. Az INESS hangsúlyozta, hogy a fenntarthatóságot befolyásolja a jelenlegi kormány által „örökségül hagyott” 1,5 és 2% között mozgó deficit, valamint az is, hogy a nyugdíjkorhatár-plafon bebetonozásával hosszú távon veszélybe került a nyugdíjrendszer fenntarthatósága.

Az SaS az első

A felsorolt szempontok alapján az INESS elemzői 1-től 10-es skálán pontszámokkal értékelték a pártokat: minél több pontot kapott egy párt, annál hatékonyabbnak tartják az adóprogramjukat.

A legelső helyet az ellenzéki SaS szerezte meg, amely 9 pontot kapott. Az INESS szerint a liberális párt a legaprólékosabb adóprogramot dolgozta ki, szinte már „felesleges részletességgel”. Az elemzők többek közt kiemelik az SaS által előnyben részesített egykulcsos adórendszert (legfeljebb 19 százalék), valamint azt, hogy a párt jó néhány adó eltörlését szorgalmazza (ilyen például a banki különadó). További pozitívumként értékelik, hogy az SaS csökkentené a gépjárműadót azok számára, akik fizetik az elektronikus útdíjat. A párt továbbá megszüntetné az egyházak automatikus állami finanszírozását, helyette olyan rendszert vezetnének be, amelyben az adófizetők döntenék el, hogy melyik felekezetet szeretnék támogatni. Katarína Svrčeková, a párt szóvivője megkeresésünkre elmondta, hogy a párt rendkívül elégedett, hiszen nagy hangsúlyt fektettek az adópolitikájuk kidolgozására.

„A programunk 1100 konkrét megoldást tartalmaz, nem valamiféle képzeletbeli célokat és kívánságokat”

– mondta a szóvivő.

Élbolyban az MKÖ

Az SaS-től egy ponttal maradt el a Magyar Közösségi Összefogás programja. Az INESS az MKÖ esetében is a 19 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadó újbóli bevezetését emelte ki, valamint az adóbónusz emelését. Az elemzők szerint a program egyik legnagyobb erőssége, hogy a párt nyíltan kiáll a régi nyugdíjkorhatár-rendszer visszaállítása mellett, mely újra stabilizálná a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát.

Gál Zsolt, az MKÖ gazdasági programjának kidolgozója hangsúlyozta, hogy az INESS elemzése azért is nagyon fontos, mert rámutat, hogy a párt nemcsak a déli régiók problémáit képes megoldani, hanem országos szintű kihívások esetén is megállja a helyét.

„Ha a gazdasági program legfontosabb céljait kellene megjelölnöm, akkor az INESS által is említett egykulcsos adón kívül kiemelném az adómentes alaphoz hasonló járulékmentes alap bevezetését. Ez arra szolgálna, hogy a dolgozók nettó bére úgy nőhessen, hogy közben ne emelkedjenek a foglalkoztatottság költségei. Ezen kívül még rengeteg más apró lépést tartalmaz a program, amely csökkentené a munkavállalók és a dolgozók anyagi, valamint adminisztratív terheit”

– nyilatkozta a szakpolitikus.

Közepeset kapott a Híd

Az elemzés harmadik helyén holtverseny alakult ki: a PS/Spolu, a Za ľudí és a KDH egyaránt 7 pontot szerzett, őket pedig az OĽaNO követi 6 ponttal. A Híd 5 pontot kapott az INESS-től, ezzel a hatodik a listán. Az elemzők az alacsonyabb pontszámot azzal indokolják, hogy a Híd programjában alig jut szerep az adókkal kapcsolatos konkrét intézkedéseknek, ugyanakkor kiemelték, hogy a párt javasolja a munka és a vállalkozások adminisztratív terheinek, adó- és járulékterheinek a további csökkentését. A párt a programban nem utal közvetlenül a nyugdíjkorhatár-plafon eltörlésére, ugyanakkor a nyugdíjrendszer második pillérjének a megerősítését tervezi.

Az INESS elemzésével kapcsolatban megkerestük a Hidat is.

„Négy évvel ezelőtt a Híd programját a legjobbak közé sorolták az elemzők. Ez a pártnak akkor 6,5 százalékot hozott. A jelenlegi kampányban arra összpontosítunk, hogy a választópolgároknak mondjuk el, mit szeretnénk elérni az előttünk álló időszakban. Ők nem olvassák a programokat”

– közölte Magdeme Klára, a párt szóvivője.

A Smer és Kotleba nullán

Az INESS listáján a Híd mögött még 4 párt végzett. A Boris Kollár vezette Sme rodina 4 pontot kapott, az SNS pedig mindössze kettőt. A Smer és az ĽSNS 0 ponttal az utolsó helyen zártak, az elemzők szerint ugyanis ez a két párt nem rendelkezik választási programmal.