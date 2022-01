Ennyivel nőttek a fizetéseink

A vendéglátás – az 589 eurós bruttó havi átlagfizetésével – továbbra is a legrosszabbul fizető ágazatnak számít. - TASR-felvétel

„Tavaly novemberben csak az IT-ágazatban nőtt látványosabb ütemben a foglalkoztatottak száma. Ebben az ágazatban csaknem 8 százalékkal dolgoztak többen az egy évvel korábbinál” – mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Betett a járvány

A vizsgált ágazatok többségében csökkent a foglalkoztatottság. A legnagyobb visszaesést a járványügyi megszorítások által leginkább sújtott ágazatokban mérték.

„A vendéglátásban éves viszonylatban majd 8 százalékkal esett vissza az alkalmazottak száma, csaknem 5 százalékos csökkenést mértek azonban az autójavítóknál és 4 százalékosat a nagykereskedelemben is”

– tette hozzá Morháčová. A tavalyi év első tizenegy hónapját tekintve a járvány a szállodaiparban okozta a legnagyobb felfordulást, ebben az ágazatban több mint 10 százalékkal esett vissza az alkalmazottak száma az egy évvel korábbihoz képest, és nem sokkal maradt le a vendéglátás sem.

Nagyobb fizetés

A jó hír, hogy – legalábbis a Statisztikai Hivatal adatai szerint – tavaly novemberben már az összes vizsgált ágazatban nőtt az átlagbér.

„A legnagyobb, 21 százalékos éves növekedést a szállodaiparban mértük”

– állítja Morháčová. Ez azonban csak annak köszönhető, hogy egy évvel korábban az őszi járványhullám miatt rég nem látott mélypontra estek vissza a fizetések ebben az ágazatban, így most csak ezt korrigálták. A szállodaipar – a 837 eurós bruttó havi átlagfizetésével – így még mindig a legrosszabbul fizető ágazatok közé tartozik. Ennél is kevesebbet – 589 eurót – csak a vendéglátásban fizettek. A vizsgált ágazatok közül a legnagyobb bruttó havi átlagbérrel továbbra is az IT-ágazat büszkélkedhet, egész pontosan 2444 euróval, a sorban az ipar (1595 euró), a nagykereskedelem (1433 euró), az autójavítás (1321 euró), a közlekedés és raktározás (1225 euró), a kiskereskedelem (945 euró) és az építőipar (898 euró) következik.