Elnökválasztás: Pellegrini kivár, Danko támad

Azt azonban nem garantálta, hogy el is indul a választáson. Mint mondta, több a nyitott lehetőség, a saját indulásán kívül akár Štefan Harabin támogatását is el tudná képzelni.

Harabin, a Legfelsőbb Bíróság egykori vezetője 2019-ben már megmérettette magát, és az első fordulóban a harmadik lett, a szavazatok 14,34 százalékával. A volt bíró az álhírportálok közkedvelt szereplője, sok teret kap a különféle dezinformációs médiumoknál.

Danko leszögezte, számára az lenne az ideális forgatókönyv, ha Fico indulna államfőnek, Pellegrini pedig ebben az esetben megszerezhetné a miniszterelnöki széket, ez utóbbi ellen a pártja sem tiltakozna. Szerinte Pellegrini nem elfogadható jelölt az SNS szavazótábora számára, utalva arra, hogy a kampány során a középpontba kerül a jelöltek magánélete is:

„Ha elnöknek indul valaki, az újságírók még a ruhát is letépik róla. És azt is figyelni fogják, ki a first lady”