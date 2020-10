Összefoglaló: Ilyen volt az országos tesztelés első napja, szombaton jön a lezárás

Szombaton életbe lép az úgynevezett „részleges lockdown”, vagyis az ország területén kijárási tilalmat vezetnek be. A kormány képviselői azért nevezik részlegesnek, mert bizonyos feltételek mellett még elhagyhatjuk otthonunkat.

Szombattól csak akkor mehetünk ki, ha dolgozni indulunk, ha a gyereket visszük iskolába, ha kutyát sétáltatunk, vagy ha a mindennapi szükségleteinkhez szeretnénk bevásárolni. Ezt november 1-ig egyelőre negatív koronavírusteszt nélkül is megtehetjük (kivéve a Námesztói, a Bártfai, az Alsókubini és a Turdossini járásban, ahol az átfogó tesztelés már pénteken elkezdődött).

A következő hétvégén azonban már lezajlik az országos mintavétel első köre, amely után már csak azokra vonatkoznak a kivételek, akikről kiderül, hogy nem fertőzöttek. Akinek pozitív lesz a tesztje, vagy nem megy el a mintavételre, 10 napig otthon marad. Feltehetően három hétig működik majd ilyen rezsimben az ország.

A kijárási tilalommal kapcsolatos részleteket itt olvashatja:

Az ország északi részén már tesztelnek

Megkezdődött továbbá a tömeges tesztelés első fázisa is, amely Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter elmondása szerint óriási érdeklődés mellett zajlott. Az első mintavételi pontokat reggel 8-kor nyitották ki a Bártfai, a Námesztói, a Turdossini és az Alsókubini járásban. A védelmi minisztérium a szlovák hadsereg segítségével igazgatta a műveletet, és bár a legtöbb mintavételi pontot sikerült időben beindítani, azért akadtak kivételek.

Naď elmondta: a fennakadásokat elsősorban az egészségügyi dolgozók hiánya okozta. Nem arról van szó, hogy a tesztelésre nem jelentkezett elég orvos vagy nővér, hanem arról, hogy sokan idő előtt kiestek. A miniszter közölte, hogy a mintavétel előtt az összes dolgozót letesztelték, és közel 8 százalékuknál igazolták a vírust, így helyettük utánpótlást kellett találni. Az is problémát okozott, hogy a személyzet néhány tagja nem érkezett meg időben, és akadtak olyanok is, akik bár előre jelezték részvételi szándékukat, végül nem mentek el.

3,6 százalék pozitív

Ennek ellenére délutánra mind a 182 mintavételi pontot sikerült felállítani. A kormányfő az esti sajtótájékoztatóján közölte, hogy délután öt óráig az említett négy járásban összesen 41 433 mintát vettek, és 1 506 személynél mutatták ki a megbetegedést, ami 3,63 százalékos pozitivitási arányt jelent.

Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök közösségi oldalán megköszönte az embereknek az érdeklődést és a felelősségteljes viselkedést. Hozzátette: a tesztelés előtt nagyjából arra számítottak, hogy az elvégzett tesztek körülbelül 3-4 százaléka lesz pozitív, és ez a becslés egyelőre beteljesülni látszik.

Hosszú sorok

Bár a kormányfő és a védelmi miniszter dicsérte az emberek hozzáállását, azt viszont hozzá kell tenni, hogy sokan már a nyitás előtt megérkeztek a mintavételi pontokra, emiatt pedig hosszú sorok alakultak ki, amelyekben az emberek nem feltétlenül tartották be a kétméteres távolságot Naď szerint ezen még javítaniuk kell, és jövő hétig ki kell alakítani egy rendszert, amelynek köszönhetően nem gyűlik össze ennyi ember egy helyen. Elképzelhető, hogy a lakosokat névsor szerint hívják majd be, vagy pedig az utcanevek szerint.



Ott volt a kormány

A tömeges tesztelésen a kormány több képviselője is részt vett. A védelmi miniszter elsősorban a katonák munkáját ellenőrizte, de Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszter például maga is beállt mintát venni. Mint elmondta, két órán keresztül dolgozott, de egy pozitív esettel sem találkozott.

A felvételen Marek Krajčí egészségügyi miniszter közvetlen azelőtt, hogy megkezdte a munkát egy bártfai mintavételi ponton - TASR-felvétel

Igor Matovič szintén segített a munkában, bár ő adminisztratív teendőket látott el. Mind a kormányfő, mind a védelmi miniszter pozitívan értékelte az első napot. Naď bízik abban, hogy az emberek az ország többi részén is hasonlóan felelősségteljesen fognak viselkedni, mint az említett négy járásban.

Erre Matovič szerint most különösen nagy szükség van, hiszen a vírusadatok továbbra is aggasztók (csütörtökön újabb rekord született, 13 369 teszt mellett 2581 fertőzöttet azonosítottak).

A miniszterelnök a Rádio Expres déli vitaműsorában hozzátette: ha az országos tesztelés és a részleges lockdown nem válik be, akkor a kormányfő szerint jöhet a teljes lezárás. Az esti sajtótájékoztatóján kiemelte azt is, hogy az antigén teszten negatív eredményt kapott személyeknek továbbra is óvatosnak kell lenniük, mivel a PCR teszttel ellentétben itt a negatív eredmény csak azt jelenti, hogy jelenleg nem fertőzőek. Matovič többször is elismételte:

Az antigénteszt után negatív eredményt kapó emberek legyenek továbbra is óvatosak. Mossanak gyakran kezet és tartsák be az előírt távolságot egymástól.