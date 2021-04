Elkészült a milliárdos pénzosztás útiterve

Az uniós tagországok tavaly júliusban tartott brüsszeli csúcstalálkozóján fogadták el azt a járvánnyal kapcsolatos, 750 milliárd eurós gazdaságélénkítő alapot, amelyben 390 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 360 milliárd eurós kölcsön szerepel. Szlovákiának ebből nagyjából 6,6 milliárd euró, vissza nem térítendő támogatás jut a járvány utáni válság kezelésére, ehhez azonban a szlovák kormánynak is ki kellett dolgoznia a támogatás lehívásához szükséges nemzeti stratégiai tervet, amelyet legkésőbb április 30-ig kell előterjesztenie az Európai Bizottságnak. Eduard Heger kormányfő már korábban figyelmeztetett arra, hogy „a minőséget fontosabbnak tartja a gyorsaságnál”, a tervet így szó szerint az utolsó pillanatban, a tegnapi kormányülésen fogadták el, hogy a legfőbb közjogi méltóságok (köztársasági elnök, házelnök, kormányfő) szerda délutáni hivatalos aláírását követően elküldhessék Brüsszelbe.

Heger szerint a kormány által elfogadott nemzeti stratégiai terv legnagyobb nyertesei a zöld gazdaságban vállalkozók lehetnek, erre a célra a 6,6 milliárd euróból 2,3 milliárdot különítenek el, 1,5 milliárd euró jut azonban az egészségügynek is. Nagyjából 1,1 milliárdot fordítanak a közigazgatás hatékonyságának a növelésére és digitalizálásra, 892 millió eurót az oktatásügyre, 739 milliót pedig kutatásra és fejlesztésre. A zöld gazdaságra szánt összegből 220 millió eurót fordítanak a megújuló energiaforrások támogatására, 700 milliót a lakásfelújításra, 750 milliót a közlekedési projektekre, 350 milliót az ipar karbonmentesítésére, 150 milliót pedig a klímaváltozással kapcsolatos adaptációra. A terv a közigazgatás hatékonyságának a növelésére elkülönített összegből 10 millió eurós támogatást juttat a vállalkozói környezet javítására, 240 milliót a bíróságok reformjára és 200 millió eurót a korrupció elleni harcra. Az egészségügyben 1,2 milliárd euróból hozzáférhetőbb egészségügyi ellátást szeretnének biztosítani, míg az iskolaügyben a legtöbb pénz, 469 millió euró a „21. századi kihívásokkal kapcsolatos” modernizációra menne el.

A nemzeti stratégiai terv nem feledkezik meg a reformokról sem. Összesen 66 reformot tervez a kormány: változásokra számíthatnak a bíróságok, a főiskolák, a rendőrök, a kórházak is, nem beszélve a közbeszerzések és a nyugdíjrendszer újabb reformjáról. A 66 reform mellett 66 nagyobb beruházással is számol a kormány. Többek között akadálymentesítik az iskolákat, beindítanak egy felújítási programot a családi házakra, újabb fejlesztések várhatók a vasútnál, és több pénzt fordítanak a bicikliutak kiépítésére is.

A szerdán elfogadott terv legnagyobb vesztese a mezőgazdaság, amely az eredeti ígéretekkel szemben egy cent támogatásra sem számíthat az alapból. „A most elfogadott terv a szlovákiai gazdák és élelmiszeripari vállalkozások nyílt arculcsapása” – mondta el a terv elfogadását követően Emil Macho, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) elnöke a kormányhivatal előtt megtartott sajtótájékoztatóján. „Ján Mičovský földművelésügyi miniszter eredetileg azzal kecsegtetett, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar 2,4 milliárd euróhoz juthat az uniós helyreállítási alapból. Később ezt 1,4 milliárd euróra módosította, mára pedig kiderült, hogy az említett ágazatok az alapból egy centre sem számíthatnak” – tette hozzá Macho, aki szerint továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy változtassanak ezen az áldatlan helyzeten. A gazdák emlékeztették Mičovskýt arra a korábbi ígéretére is, amely szerint, ha az ágazatot nem sorolják be a nemzeti stratégiai tervbe, távozik a földművelésügyi tárca éléről. Mičovský ezzel szemben még tegnap is azzal próbálta nyugtatni a gazdákat, hogy a nemzeti stratégiai terv kormány általi elfogadása ellenére még semmi sincs veszve, és még módosulhat a terv.

A kormány által elfogadott tervvel azonban még azokban az ágazatokban sem mindenki elégedett, amelyek kapnak bizonyos összeget. „A helyreállítási terv egészségügyet érintő része rossz és diszkriminatív” – állítja a Szlovákiai Kórházak Szövetsége (ANS). „Ha az elfogadott terv marad életben, akkor a támogatás pár kiemelt kórháznál végezné. Épp ezért azt követeljük, hogy a támogatásokat – az ezt megelőző átfogó elemzés alapján – igazságosan osszák el” – nyilatkozta Marián Petko, az ANS elnöke, aki szerint erről már az Európai Bizottságot is tájékoztatták. Az ANS ezzel kapcsolatos nyilatkozatát már több mint 10 ezren írták alá, és csatlakoztak hozzá más ágazati szakmai szervezetek is. (mi, TASR)