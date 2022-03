Elveszik az ukrán menekültek a munkahelyeket szlovák polgárok elől?

Ivana Molnárová, a profesia.sk menedzsere elmondta, hogy vannak olyan munkahelyek, amelyeket érdeklődés hiányában egyébként sem tudnak betölteni szlovák állampolgárokkal.A weboldalon jelenleg 22 ezer szabad munkahely található, amelyből 2,3 ezer foglalható el akár menekültek által is. Molnárová szerint a menekültek legtöbbször gondozói, vendéglátóipari vagy szállodai munkakört keresnek.

Hasonló véleményen van a Munkaadók Országos Szövetsége is (RÚZ). „Jelenleg nagyjából 80 ezer szabad munkahely van az országban, melyeket érdeklődés hiányában nem töltenek be szlovák állampolgárok.” - mondta a szövetség titkára, Martin Hošták. Hozzátette, hogy a menekültek biztosan nem foglalják majd el a szlovák lakosok elől a munkahelyeket, és nem is fog csökkenni a munkabér. „Bizonyos szektorokban már régóta vannak betöltetlen munkahelyek, így egyes pozíciókra azonnal fel tudnak venni új munkásokat.” Az AZZZ munkaadói szakszervezetek szövetsége szerint az egészségügyben, az autó – illetve az elektrotechnikai iparban, valamint a gépész munkakörben van a legtöbb betöltetlen munkapozíció.

A galériában megtekintheti, hogy mit reagált erre a munkaügyi minisztérium.

(pluska)