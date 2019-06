Elfogadták a Lex Kiska törvényt

„Bármilyen feltételeket is szabnak, mi teljesítjük azokat, és legyőzzük őket a választáson” – reagált Andrej Kiska, a Za ľudí párt várható vezetője az új törvényre. - TASR-felvétel

A koalíciós képviselők dolgozták ki, a kormány gyorsított eljárásba utalta, a parlament pedig néhány perce végleg elfogadta a pártok finanszírozását szigorító jogszabály-tervezetet. Ez az olyan újonnan alakuló pártokat fogja negatívan érinteni, mint például az Andrej Kiska volt államfő alakulóban levő Za ľudí mozgalmat.

Korlátozott támogatás

A törvényjavaslat értelmében megszűnne az a lehetőség, amely lehetővé teszi, hogy a politikai pártok vagy közhivatalért induló személyek kampányát külső támogatók is finanszírozzák. A törvény az elfogadás pillanatától lenne érvényes, tehát már a jövő évi választást is nagyban befolyásolhatja. A törvény ezentúl 3,5 millió euróra korlátozná az adományok, kölcsönök, egyéb, kampányhoz való hozzájárulások összegét. Ez nagyjából megfelel annak az összegnek, amit a parlamentbe jutott pártok kapnak az állami költségvetésből. Ezzel a parlamenten kívüli pártok kerülnének hátrányba, hiszen az állam meghatározná, hogy adományokból legtöbb 3,5 millió eurót kaphatnak. A Denník N összesítése szerint a legerősebb pártnak számító Smer a 2016-os választáson elért eredményért 16,7 milliót kapott az államtól. „Nagyon fontos, hogy mindenki azonos startvonalról induljon” – mondta lapunknak Vavrek István (Híd) képviselő.

Megszabott tagsági díj

Az új törvény a párttagok tagsági díját is korlátozná, így minden tag évente maximum 10 000 eurót fizethetne tagsági díjként. Ez szintén hátrányosan érintheti az újonnan alakuló pártokat, akárcsak az, hogy ha a törvényt elfogadják, a pártok kampányait nem finanszírozhatja külső személy. Az ún. harmadik fél Maroš Šefčovič köztársaságielnök-jelölt esetében például a Smer volt pártigazgatója, Viktor Stromček volt, Zuzana Čaputovánál Michal Truban, a Progresszív Szlovákia elnöke és Michal Styk, a kampánycsapat tagja volt, Bugár Bélánál pedig a környezetvédelmi miniszter, Sólymos László. Ha valaki túllépi a kampányra fordítható összeget, akkor a törvényben meghatározott határösszeg kétszeresét is kiszabhatják büntetésként; a limit hárommillió euró. „Bármilyen feltételeket is szabnak, mi teljesítjük azokat, és legyőzzük őket a választáson” – reagált Andrej Kiska, a Za ľudí párt várható vezetője közösségi oldalán. Ondrej Dostál (SaS) pedig hatalmas arcátlanságnak nevezte a törvényjavaslatot. „Annyi merészség sincs bennetek, hogy a javaslatot a törvényalkotás szabályos módján fogadtassátok el” – mondta az ellenzéki képviselő.