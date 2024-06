Élethosszig tartó fizetést biztosítana a kormány a miniszterelnöknek, az államfőnek és a házelnöknek

A szerdán a kormány által elfogadott, úgynevezett „lex merénylet” javaslatcsomag egyebek mellett kiegészíti azon közszereplők listáját, akik életük végig rendőri védelemre tarthatnak igényt és egyben életjáradékot is kapnak. Korábban csak a volt államfőket illette meg a kiemelt hatósági védelem és az életjáradék, azonban a javaslat alapján a miniszterelnökök is beleesnének a körbe. Ugyanakkor a gyakorlatban csak a jelenlegi kormányfő jogosult az életjáradékra és a védelemre a mandátumának lejárta után. A törvény értelmében ugyanis csak azok a politikusok kérvényezhetik a járadékot és a védelmet, akik legalább két teljes időszakot eltöltöttek a kormányfői pozícióban. A szlovák miniszterelnökök közül csak Robert Fico jelenlegi kormányfő felel meg a felállított kritériumoknak – a hosszabb ideig szolgáló elődei közül sem Mikuláš Dzurinda, sem pedig Vladimír Mečiar nem töltöttek ki két teljes ciklust.

A törvény indoklása szerint a miniszterelnökök csakúgy, mint az államfők, jelentős szerepet vállaltak a közéletben, ez a státusz pedig a későbbiekben is velük marad, miközben a nyilvánosság körében is exponálják magukat. A két, teljes élethosszig tartó kedvezmény felfüggeszthető: amennyiben az érintett személy egy másik vezető kormánypozíciót vállal, ideiglenesen az életjáradéka is megszűnik. A bűncselekmények elkövetése szintén kizárja a volt miniszterelnököket a kedvezményezettek sorából.

A törvénycsomag elismeri az államfő, a parlament elnöke és a miniszterelnök jogát egy arányos ingatlanra, ugyanakkor kiterjeszti a rendőri védettséget élvező politikusok körét is. A belügyminisztérium 11 olyan ingatlant vett jegyzékbe, ami alkalmas a három legfőbb alkotmányos tisztséget ellátó politikus elszállásolására. A fokozott biztonsági helyzetre való tekintettel a jövőben a parlamenti pártok elnökei is igényt tarthatnának a védelemre – amennyiben beülnek a képviselői padba.