Életbe léptek a szigorított korlátozások Szlovákiában

A kabinet jelentősen szűkítette az eddigi kivételek körét, a legfontosabb intézkedés, hogy megszüntették a családlátogatás lehetőségét az ún. buborékban. Marek Krajčí egészségügy-miniszter ezzel kapcsolatban elmondta: az eddigi buborékokat nem kell felszámolni, de újakat nem szabad létrehozni. Tilos lesz átmenni az egyik járásból a másikba.

A kijárási tilalom alól továbbra is kivételt élvez az, aki munkavégzés céljából hagyja el az otthonát, de csak akkor, ha nem tud otthonról dolgozni. Az alkalmazottaktól munkáltatói igazolást kérhetnek majd, ha munkavégzés céljából elhagyják az állandó lakhelyüket, figyelmeztetett Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter.

Létfontosságú áruk – élelmiszer, gyógyszerek, tisztálkodószerek, állateledel, üzemanyag – beszerzése végett is el lehet hagyni a lakhelyünket. Engedélyezett a kutyasétáltatás is, a lakhelyünktől legfeljebb 1000 méteres távolságig.

Akut problémák esetén elmehetünk orvoshoz, gyógyszertárba, kivételt jelent a tesztelőállomások meglátogatása is. A temetéseken legfeljebb hat ember vehet részt. Biztosítóba, bankba, autószervizbe is lehet menni, és kivételt élveznek azok is, akik közeli hozzátartozójukról gondoskodnak.

A természetben is lehet tartózkodni, de csak az adott járáson belül, Pozsony és Kassa esetében csak a városon belül.

Éjféltől minden síközpont zárva tart. A korlátozás kiterjed a szállodákra is. Azok, akiket már elszállásoltak, maradhatnak, de nem hosszabbíthatják meg az ott-tartózkodásukat. A szállodák január 1-től új vendégeket nem fogadhatnak. Bezárják a templomokat is, az éttermek ételt csak elvitelre adhatnak ki.

Szlovákiában december 19. óta van érvényben a kijárási tilalom, de eddig több mint 20 kivétel volt alóla. Az egészségügy-miniszter szerint az eddigi intézkedések nem akadályozták meg kellő mértékben a Covid-19 betegség terjedését.

Krajčí felhívta a figyelmet az aktuális számokra. „A PCR és az antigéntesztek naponta 5494 új fertőzést mutatnak ki, ez a hétnapos átlag” – mondta. Hozzáfűzte: egyre több páciens kerül kórházba. Az előrejelzések szerint 2021. január 11-re 3000 és 3600 között lesz a kórházi ellátásra szoruló betegek száma, és 240-280 páciens fog mesterséges lélegeztetésre szorulni. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy csökken a szabad ágyak, a rendelkezésre álló mentősök és egészségügyi dolgozók száma. Riasztó az áldozatok számának növekedése is.

„Jelenleg 2716 olyan halálesetet tartunk nyilván, amely a Covid-19 betegség miatt következett be, vagy összefüggésben volt ezzel a betegséggel, vagy fennállt a fertőzöttség gyanúja” – tette hozzá. Az áldozatok között vannak produktív korban lévő személyek is.