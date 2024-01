Elérkezett a kedvező lakásvásárlás ideje, vagy megéri még várni egy kicsit?

Akik új lakás vagy családi ház vásárlását tervezik, azoknak az elmúlt egy év semmi jóval nem szolgált.

„Sokan már nem is gondolnak saját otthonra, a vásárlóerejük ugyanis jelentősen csökkent. Mindezért elsősorban a magas lakásárakkal kombinált drága jelzáloghitelek a felelősek, nem szabadna megfeledkeznünk azonban a reálbérek csökkenéséről és egyes régiókban a lakásépítés alacsony üteméről sem. Mára így eljutottunk abba a pontba, amikor a lakhatás sokak számára megfizethetetlen, ami ugyancsak frusztráló a családok számára”

– kommentálja lapunknak az elmúlt egy év fejleményeit Róberta Mecková, a FinGO recloud ingatlanpiaci platform igazgatója. A kedvezőtlen piaci helyzet miatt a régi és az új lakások értékesítése tavaly enyhén stagnált. Bár a hitelkamatok gyors emelkedése okozta kezdeti sokk miatt a régebbi lakások árai némileg csökkentek, az ingatlanfejlesztők az új lakások árait nem szívesen faragták le. A vevők érdeklődésének a felkeltése érdekében inkább különböző marketingakciókat vetettek be.

Az ingatlanpiaci helyzet idén azonban már megváltozhat. „A szomszédos Csehországban tavaly jelentősen felpezsdült az ingatlanpiac, miközben az ottani jelzáloghitelek kamatai magasabbak, mint Szlovákiában. Hacsak nem jön valami váratlan válság, idén már Szlovákiában is enyhe javulásra számíthatunk. Úgy vélem, hogy a banki hitelek kamatlábai gyakorlatilag elérték a csúcspontjukat, a lakásárak pedig stabilizálódtak” – véli Mecková. Szerinte így azoknak, akik lakásásvásárlást fontolgatnak, már nem kellene tovább várniuk.

A változás ezúttal azonban egész biztosan nem lesz olyan látványos, mint két-három évvel ezelőtt, amikor az ingatlanpiacon szinte minden elkelt, aminek négy fala volt. Jelenleg ugyanis általában csak azok adják el a lakásaikat, akik erre valóban rászorulnak, a többiek inkább bérbe adják az ingatlanukat. Mecková szerint azonban idén már az olyan új építésű lakások is megjelennek a kínálatban, amelyeknek az építői az energia- és építőanyagárak stabilizálódására vártak.

– tette hozzá az ingatlanpiaci szakértő.

Jelenleg nagyobb az érdeklődés az olyan lakóingatlanok iránt, amelyek némi pluszt biztosítanak az új tulajdonosoknak.

„Az olyan új építésű ingatlanok, amelyekkel együtt különböző bónuszokat kínálnak, vagyis például parkolóhely vagy pince is szerepel az árban, gyorsabban fogynak, ugyanúgy, mint a régebbi lakóházakban található felújított lakások. Persze, azok is találnak vevőt, akik a régebbi lakásukat még nem újították fel, ez esetben azonban be kell érniük az alacsonyabb árral”