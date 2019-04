Egyre tovább élünk Szlovákiában

Szlovákiában évről évre nő a születéskor várható élettartam – derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb jelentéséből. Az egészségesen leélt évek számában azonban továbbra is elmaradunk az EU-átlagtól.

Pozsony | Szlovákiában évről évre nő a születéskor várható élettartam – derült ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legújabb jelentéséből. Az egészségesen leélt évek számában azonban továbbra is elmaradunk az EU-átlagtól.

A WHO jelentése alapján Szlovákiában a születéskor várható élettartam 2016-ban 77,4 év volt. Az előző évek adataival összevetve kiderül, hogy az arány fokozatosan növekedett: 2010-ben még 75,5 év volt, 2000-ben pedig 73,2 év.

Szlovákia az európai uniós átlagtól is csak alig marad el (77,5 év), viszont a nyugat-európai országokhoz képest 5-6 évnyi a lemaradásunk. Például az Egyesült Királyságban a várható élettartam 81,4 év, Franciaországban 82,9 év, Spanyolországban pedig 83,1 év.

A szomszédos országok is többnyire jobban állnak, mint Szlovákia. A lengyelek várhatóan fél, a csehek másfél, az osztrákok pedig csaknem 4 évvel tovább élnek, mint mi. Magyarország és Ukrajna viszont elmaradt tőlünk: az előbbiben 76, az utóbbiban 72,5 a várható életkor.

Fejlődő egészségügy

Gyurgyík László szociológus szerint a várható élettartam növekedése egyebek mellett az egészségügyi ellátás minőségi változásainak köszönhető. „Ha összehasonlítjuk a mostani és a száz évvel ezelőtti adatokat, akkor hatalmas különbségeket látunk. Nézzük meg például a csecsemőkori halálozás arányát. A múlt évszázad elején 10 élve született csecsemőből 3-4 rövid időn belül elhunyt. Napjainkban körülbelül 300-ból egy hal meg. Ebből is látszik, hogy milyen rohamos tempóban fejlődik az egészségügyi ellátás minősége” – magyarázta lapunknak a szociológus. Hozzátette, hogy a várható élettartam mértéke nagyban összefügg az iskolázottsággal is. „Magyarországi kutatók még az 1980-as években bebizonyították, hogy az értelmiségiek csaknem kétszer tovább élnek, mint a segédmunkások. Nyilván az életmód, az életkörülmények és az egészségtudatos életvitel eltérő a két réteg között. Manapság egyre több a magasabb végzettségű ember, és ez a várható élettartamban is megmutatkozik” – mondta Gyurgyík.

Az USA-ban rövidül az élet

A születéskor várható életkor szinte a világ összes országában nő. Kivételt képeznek a háború sújtotta övezetek, mint például Líbia vagy Szíria. Utóbbiban a 2010-es adatokhoz képest 10 évvel – 74 évről 64-re – zuhant az emberek várható élettartama. Meglepő, hogy ez az arány az Amerikai Egyesült Államokban is csökkent. Ez az egyetlen fejlett nyugati ország, ahol a növekedés nemcsak hogy megállt, hanem meg is fordult: 2014-ben 79 év volt, jelenleg 78,5 év.

Nemek közti különbség

Szintén jelentős a különbség a nemek közt a várható élettartam tekintetében. Nálunk ugyanis a férfiak átlagban 73,8 évig, a nők pedig 80,9 évig élnek. Gyurgyík szerint ennek több oka van. „Egyik a genetikai különbség. A felmérések azt mutatják, hogy 100 újszülöttből körülbelül 52 a kisfiú és 48 a kislány. Szlovákiában a 40. életév körül egyenlítődik ki a nemek közti arány, 80 év fölött viszont megfordul: ezt a korcsoportot kétharmad arányban már a nők teszik ki. A természet tulajdonképpen kiegyenlíti a dolgot” – közölte a szakértő, aki szerint jelentős a különbség nemek közti életfelfogásban is. „A szakértők arról is beszélnek, hogy a nők sokkal gyakrabban mennek el orvoshoz, könnyebben beismerik, hogy valamilyen egészségügyi problémájuk van” – tette hozzá Gyurgyík.

Egészségtelen életmód

A várható élettartam ugyan fokozatosan növekszik, azonban az emberek továbbra is sokat betegeskednek az országban. A WHO adatai szerint a születéskor várható egészséges évek száma átlagban 68,3 év, vagyis a szlovákiai lakosság élete utolsó 10 évében már valamilyen komolyabb egészségügyi problémával küzd. Ennek egyik oka, hogy az emberek jelentős része egészségtelen életmódot folytat. A legnagyobb problémát az alkoholfogyasztás, a dohányzás és az elhízás jelenti. Az egy főre eső alkoholfogyasztás Szlovákiában 2016-ban 11,5 liter volt, ezzel jócskán meghaladtuk a 9,8-es európai átlagot.

Az egészségtelen életmódon kívül az orvosok a megelőzés fontosságát is hangsúlyozzák. Az egészségügyi minisztérium idén elindította a „Megelőzés éve” nevű kampányt, melynek keretein belül igyekeznek felhívni a figyelmet az orvosi ellenőrzések fontosságára. A tárca elemzői például rámutattak, hogy 2017-ben az emberek mindössze 40 százaléka vett részt ellenőrzésen az általános orvosánál.