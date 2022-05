Egyre több szlovákiai társaság jut külföldi vállalkozók tulajdonába

Az elmúlt időszak gazdasági problémái ellenére tovább nőtt a külföldiek érdeklődése a szlovákiai cégalapítás és cégfelvásárlás iránt. A külföldi tulajdonban levő csaknem 56 ezer cég nagy része továbbra is csehországi, magyarországi és osztrák vállalkozók kezében van.

A külföldi tulajdonban levő szlovákiai cégek közül a legtöbbet továbbra is a szomszédos országokból származó vállalkozók birtokolják – derül ki a Dun & Bradstreet tanácsadó társaság legfrissebb felméréséből. Eszerint a dobogós helyeken a csehek, a magyarok és az osztrákok osztoznak, akik együttesen a külföldi tulajdonban levő szlovákiai cégek nagyjából felét irányítják. „A külföldiek közül a cseh vállalkozók a legaktívabbak a szlovák piacon. Jelenleg 13 539 cég van a tulajdonukban, és az elmúlt 5 hónapban közel ezer cég ellenőrzését vették át. Ugyanakkor az általuk így birtokolt tőke az előző évhez képest 2,8 milliárd euróról 2,6 milliárd euróra csökkent” – mondta el lapunknak Petra Štěpánová, a Dun & Bradstreet elemzője.

A magyarországiak 11 951 szlovákiai céget birtokolnak, az osztrákok viszont jóval kevesebbet, csupán 4104-et.

„Paradox módon a magyarországi vállalkozók 2021 vége óta nagyjából 200-zal több céget irányítanak, a cégeikben levő részvénytőke azonban az ő esetükben is jelentős mértékben, félmillió euróval csökkent. Jelenleg 987 millió euró értékű vagyon felett rendelkeznek”

– mondta Štěpánová. Szerinte a csehek elsősége nem meglepő, hiszen a cseh tulajdonban levő szlovákiai cégek jelentős része még Csehszlovákia széthullása előtt jött létre, és nem elhanyagolható a két nyelv közelsége sem, Magyarország legnagyobb előnye pedig szintén a közelsége, és persze az is, hogy Szlovákiában nagyszámú magyar kisebbség él, a határ menti övezetben így sok, magyar tulajdonban levő társaságot találhatunk.

A szlovákiai cégek leggyakoribb külföldi tulajdonosai között egyébként még a németek (2364), ukránok (2225), lengyelek (2161), olaszok (2087) és románok (1546) is szerepelnek. A Dun & Bradstreet arra is felhívta a figyelmet, hogy a külföldi cégtulajdonosok között oroszok (1112) és irániak (416) is szép számmal vannak. (mi)