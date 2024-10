Csaknem egymillió embert veszélyeztet a szegénység Szlovákiában

Szlovákiában tavaly minden hatodik ember szembesült a szegénységgel vagy a társadalmi kirekesztés valamely formájával. A veszélyeztetettek száma mindössze egy év alatt 55 ezerrel nőtt, így 2023-ban csaknem meghaladta a 943 ezret, derül ki a Szlovák Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból, amelyek a háztartások éves jövedelmét és életkörülményeit vizsgáló felmérésen alapulnak. A jelentés a szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából készült, amiről minden évben október 17-én emlékeznek meg.



Még mindig érezhető a világjárvány hatása



Szlovákiában egészen 2020-ig folyamatosan csökkent azok száma, akiket a szegénység vagy a társadalmi kirekesztettség veszélyeztetett volna. A világjárvány kitörése azonban negatív fordulatot hozott, a pandémia óta a szegénységi mutatók folyamatosan romlanak. Mindez egyebek mellett a magasra csapott inflációnak, valamint az emelkedő áraknak tudható be.



A szegénység három dimenziója



A szegénység három dimenziója közül Szlovákia lakosait a jövedelmi szegénység veszélyezteti leginkább. Ebben az esetben azokról a személyekről van szó, akik olyan háztartásokban élnek, amelyek jövedelme nem haladja meg a szegénységi küszöb aktuális értékét. 2023-ban a küszöbértéket egy egyszemélyes háztartás esetében évi 5 528 euróban határozták meg, ami havi lebontásban legfeljebb 461 eurót jelent. Ebből az adatból kiindulva, tavaly mintegy 766 ezer szlovákiai lakos élt a szegénységi küszöb alatt.

A szegénység második dimenziója a súlyos anyagi és szociális nélkülözést jelenti, aminek 375 ezer fő volt kitéve. Ebbe a kategóriába például azok a lakosok tartoznak, akik képtelenek eleget tenni a váratlanul felmerülő kihívásoknak, nehézséget okoz nekik az elhasználódott bútorok cseréje, esetleg nem engedhetik meg maguknak, hogy évente legalább egy hetet, az otthonuktól távol töltsenek.

A harmadik dimenzió az alacsony munkaintenzitás jelentette problémát tükrözi. Az érintett 161 ezer polgár ugyanis olyan háztartásban él, amely tagjai az éves munkapotenciál egyötödénél kevesebbet dolgoznak.

Érdemes megjegyezni, hogy van az ország lakosságának egy olyan csoportja is, amelyiket nem csak a szegénység egy-egy dimenziója sújt, egyszerre érinti őket a jövedelmi szegénység, súlyos anyagi nélkülözésben élnek, sőt, az adott háztartás munkaintenzitása is rendkívül alacsony. Ebbe a kategóriába körülbelül 117 ezer ember, vagyis a polgárok 2,2 százaléka esik bele. Ha a kormány valóban fel szeretné számolni a szegénységet, akkor szakpolitikájuk középpontjában éppen ezeknek az egyéneknek, családoknak kellene állnia.



A gyermekes családok ügye



Ha a szegénység kérdését az egyes háztartások összetétele alapján vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy a kiskorú gyermeket eltartó családok 1,5-szer nagyobb kockázattal néznek szembe, mint a gyermek nélküli háztartások. A legnagyobb veszély az egyszülős háztartásokat fenyegeti, de azok a családok is kifejezetten nehéz helyzetben vannak, ahol két felnőtt három vagy annál több gyereket nevel.