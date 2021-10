Egyre több a bordó járás, de még egyik sem lép át a fekete fázisba

A kormány csütörtökön jóváhagyta a járványtérkép újabb változatát, így október 11-től már 20 járás lesz narancssárga fázisban, 43 pirosban és 16 bordóban. Annak ellenére, hogy a fertőzöttek száma és a PCR-tesztek pozitivitási aránya is nő, egyetlen járás sem került át a fekete fázisba. Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének (IZA) igazgatója elmondta, hogy az előző héthez képest most 24 százalékkal több beteget azonosítottak, a fertőzöttek hétnapos átlaga már meghaladta az 1600-at. A kórházban kezelt személyek száma is növekszik, már több mint 700 beteget kell bent tartani, ami az előző héthez képest 53 százalékos növekedést jelent.

A délnyugati régiókban a kórházak telítettségével nincs különösebb probléma, viszont északon, főként a Zsolna megyében található intézmények már nehezebb helyzetben vannak, de nem feltétlenül a kórházi ágyak száma miatt, inkább azért, mert nincs elég egészségügyi dolgozó, aki kezelje a súlyos eseteket. Ilyen gondokkal kell szembenézni a Zsolnai Egyetemi Kórházban és a Csacai Kórházban is.

A járások besorolása a jövő héttől Narancssárga járások : Selmecbányai, Pozsonyi (I–V.), Dunaszerdahelyi, Galántai, Galgóci, Komáromi, Malackai, Érsekújvári, Simonyi, Bazini, Privigyei, Vágsellyei, Szenci, Nagytapolcsányi, Nagyszombati, Stubnyafürdői.

: Selmecbányai, Pozsonyi (I–V.), Dunaszerdahelyi, Galántai, Galgóci, Komáromi, Malackai, Érsekújvári, Simonyi, Bazini, Privigyei, Vágsellyei, Szenci, Nagytapolcsányi, Nagyszombati, Stubnyafürdői. Piros járások : Báni, Besztercebányai, Breznóbányai, Nagybiccsei, Alsókubini, Gölnicbányai, Illavai, Késmárki, Korponai, Lévai, Lőcsei, Liptószentmiklósi, Losonci, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Nagymihályi, Miavai, Nyitrai, Vágújhelyi, Pöstyéni, Poltári, Poprádi, Vágbesztercei, Eperjesi, Puhói, Nagyrőcei, Rimaszombati, Rozsnyói, Kisszebeni, Szenicei, Szinnai, Szobránci, Iglói, Tőketerebesi, Trencséni, Turdossini, Nagykürtösi, Varannói, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Zsolnai, Aranyosmaróti, Zólyomi.

: Báni, Besztercebányai, Breznóbányai, Nagybiccsei, Alsókubini, Gölnicbányai, Illavai, Késmárki, Korponai, Lévai, Lőcsei, Liptószentmiklósi, Losonci, Turócszentmártoni, Mezőlaborci, Nagymihályi, Miavai, Nyitrai, Vágújhelyi, Pöstyéni, Poltári, Poprádi, Vágbesztercei, Eperjesi, Puhói, Nagyrőcei, Rimaszombati, Rozsnyói, Kisszebeni, Szenicei, Szinnai, Szobránci, Iglói, Tőketerebesi, Trencséni, Turdossini, Nagykürtösi, Varannói, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Zsolnai, Aranyosmaróti, Zólyomi. Bordó járások: Bártfai, Csacai, Gyetvai, Homonnai, Kassai (I–IV.), Kassa-vidéki, Kiszucaújhelyi, Námesztói, Rózsahegyi, Szakolcai, Ólublói, Sztropkói, Felsővízközi.

A diákok között terjed

Mišík továbbá rámutatott, hogy a járvány főként a diákok körében, vagyis a 10 és 20 év közti korosztályban terjed. Tőlük aztán elkapják a szülők is – erre utal, hogy a második legnagyobb növekedés a 40 és 50 év közti korosztályban figyelhető meg.

Ennek ellenére Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter állítja, hogy az iskolák bezárása továbbra sem fenyeget, függetlenül attól, hogy az adott járás milyen besorolású. Mint mondta, a diákok 95,8 százaléka a helyszíni oktatásban vesz részt, és mindössze 4,2 százalék van rákényszerülve a távoktatásra (közülük 3,3 százalék tud bekapcsolódni az online tanításba, a többiek különféle munkalapokat kapnak kézhez).

Gröhling megjegyezte, a múlt héten összesen 260 ezer antigéntesztet végeztek az iskolákban, amelyek segítségével 550 fertőzött tanárt és mintegy 2000 fertőzött diákot sikerült azonosítani. Ez 0,38 százalékos pozitivitási arányt jelent.

Miért nincs fekete járás?

Újságírói kérdésre Mišík elmondta, hogy több olyan járás is van, amelynek a hétnapos incidencia alapján már fekete besorolásúnak kellene lennie. Példaként az Ólublói járást említette, ahol a napi esetszám is magas, és a helyi kórház Covid-osztályán a közeljövőben felmerülhetnek kapacitásbeli problémák. A helyi regionális közegészségügyi hivatal azonban kérvényezte, hogy a járás továbbra is legyen bordó besorolású. A kérvényüket egyebek mellett azzal indokolták, hogy az 50 feletti betegek száma az előző héthez képest nem nőtt jelentősen, és éppen ebben a korosztályban magas az esély a súlyos lefolyásra és így a kórházba kerülésre is. Az egészségügyi minisztérium jóváhagyta ezt a kérést. Hogy ez jó döntés volt-e, Mišík nem akarta kommentálni, annyit viszont elárult, hogy több bordó járás is volt, ahol a regionális közegészségügyi hivatal ilyen kérvénnyel fordult a tárcához.

Miért nincs zöld járás?

Ennek a fordítottját figyelhetjük Pozsony esetében. Itt az 50 év felettiek átoltottsága már meghaladta a 75 százalékot, ami azt jelenti, hogy az incidenciából adódó besoroláshoz képest akár kettőt is javíthatna. Mišík elmondta, hogy a főváros az incidencia szempontjából a piros fázisba kerülne, így a jövő héttől akár zöld is lehetne, viszont a helyi járványügyi szakértők kérvényezték az eggyel szigorúbb besorolást. A közegészségügyi hivatal munkatársai arra hivatkozta tették ezt, hogy a fővárosba rengeteg ember utazik be a szomszédos járásokból, ahol az átoltottság nem olyan magas, mint Pozsonyban. Emellett azt is figyelembe vették, hogy a fővárosban nagyon intenzív társasági élet zajlik, mivel rengeteg egyetemista él a környéken.

Dunaszerdahely közelít

A Dunaszerdahelyi járás a következő, amelynek hasonló ütőkártya lehet a kezében. Itt az 50 év felettiek átoltottsága már meghaladta a 73 százalékot, vagyis már csak néhány száz idősnek kellene beadatnia a vakcinát.

Más kérdés, hogy a regionális közegészségügyi hivatal szakértői kihasználnák-e a besorolás javítását, hiszen egyelőre Pozsonyban sem élnek ezzel a lehetőséggel. Annyi bizonyos, hogy a 75 százalék elérése akár hetekig is eltarthat, hiszen Szlovákiában az utóbbi hetekben lelassult a vakcinaprogram.