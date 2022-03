Egyre sokkolóbb ütemben nőnek az árak

Februárban az eddiginél is gyorsabban nőttek az árak. Az éves infláció elérte a 9 százalékot, amire több mint 17 éve nem volt példa Szlovákiában. Az elemzők szerint márciusban is folytatódik a szédületes árvágta.

„Míg januárban 8,4 százalékkal haladták meg a szlovákiai árak az egy évvel korábbiakat, az elmúlt hónapban már 9 százalékos drágulást mértünk. Az árak legutóbb 2003 decemberében nőttek ilyen szédületes ütemben”

– mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője. Szerinte az árvágtához az elmúlt hónapban is a rezsiköltségek, valamint az üzemanyag- és élelmiszerárak növekedése járult hozzá a legnagyobb mértékben. „Az élelmiszerek az egy évvel korábbihoz képest csaknem 10 százalékkal drágultak, ami 2008 augusztusa óta a legnagyobb árugrásnak számít ebben a kategóriában. A kenyér (11%), a zöldségfélék (20%), az étolaj (27%) esetében is kétszámjegyű drágulást mértünk” – tette hozzá Morháčová.

Drágább lesz a hús

Az elkövetkező időszakban a hús és a húskészítmények ára is jelentős mértékben megugorhat. „A sertéshús és a hústermékek drágulása a termelők elkerülhetetlen válasza a növekvő termelési költségekre. A húsfeldolgozók a német sertéstőzsdén tapasztalt erőteljes emelkedésre reagálva emelik az árakat, amelyek a 6. heti 1,20 euró/kg-ról a 10. héten 1,75 euró/kg-ra emelkedtek. Ez az eddigi legnagyobb, 45,83%-os áremelkedést jelenti négy hét alatt” – figyelmeztet Eva Forrai, a Szlovákiai Húsfeldolgozók Szövetségének (SZSM) az ügyvezető igazgatója. Szerinte a feldolgozóknak a növekvő energiaárakat is be kell építeniük az áraikba.

„Ezért arra számítunk, hogy a hús és a hústermékek ára már március második felében 25–30%-kal nőhet, és a drágulás a későbbiekben is folytatódhat”

– állítja Forrai.

Elszálló rezsiköltségek

Egyre többet fizetünk azonban a rezsire is. „A gázért csaknem 20, az áramszolgáltatásért és távfűtésért pedig nagyjából 12 százalékkal fizetünk többet az egy évvel korábbinál. Ugyanekkor az üzemanyagárak több mint 22 százalékkal emelkedtek” – sorolja Morháčová.

„A szlovákiai családok a kiadásaik ötödét élelmiszerekre, a negyedét rezsiköltségekre fordítják, ezért a fogyasztók érzékenyebben reagálnak az áremelkedésre ezekben a szegmensekben”

– mondta el Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője, aki szerint a drágulás a nyugdíjasokat és az alacsony jövedelmű háztartásokat sújtja a legnagyobb mértékben.

Mire számíthatunk?

„Az élelmiszerek drágulásának több oka is van. A termelők egyre inkább a drágább energiát nevezik meg első számú okként. A másik ok a magas üzemanyagár, hiszen az élelmiszereket el is kell szállítani az üzletekbe. Ugyanakkor a kereskedők arra is rámutatnak, hogy a világjárvánnyal kapcsolatos higiéniai és biztonsági intézkedések is magasabb költségeket jelentenek számukra” – nyilatkozta Sadovská. Szerinte az ukrajnai háborús konfliktus is hatással lesz az árak alakulására az elkövetkező hónapokban: a kőolaj, az energia és számos kulcsfontosságú mezőgazdasági nyersanyag világpiaci árának az emelkedése már most gondot okoz, amit megérzünk a tankolásnál és az élelmiszerüzletekben is. „Az ukrajnai konfliktus kitörése előtt még 6%-os átlagos inflációra számítottunk az idei év egészére, most már azonban biztos, hogy a drágulás üteme ennél nagyobb lesz” – vallja Sadovská.