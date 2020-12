Egyre nagyobb nyomás nehezedik a dolgozókra

A stressz az uniós felmérések szerint az egyik leggyakrabban előforduló munkahelyi probléma, a Statisztikai Hivatal legfrissebb elemzése szerint pedig a szlovákiai alkalmazottak harmada időhiánnyal küzd. „Ez utóbbi elsősorban az iparvállalatoknál, magasabb beosztásokban dolgozó férfiakra jellemző” – mondta el lapunknak Lenka Buchláková, a FinGO.sk pénzügyi tanácsadó társaság elemzője.

A koronavírus-járvány okozta gazdasági problémák és az elbocsátások miatt egyre nagyobb nyomás nehezedig azonban szinte az összes alkalmazottra. Mindezt a Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják, amelyek szerint az alkalmazottak több mint fele már egy rövidebb, 1-2 napos szabadságra is csak nehezen vagy egyáltalán nem tud kiszakadni a munkahelyéről, mert a pótlása még ilyen rövid időre is gondot okoz a munkáltatójának. A most közzétett felmérés szerint nincs nagy különbség aközött, hogy állandó vagy megbízási munkaviszonyban, esetleg vállalkozóként dolgozunk, a munkahelyi stressz bármelyik foglalkoztatási formánál nőtt.

„Az állandó munkaviszonyban dolgozók számára a legtöbb gondot a munkáltató rugalmatlan hozzáállása okozza, vagyis az, hogy nem oszthatják be a munkaidejüket, és a szabadságuk kivétele is egyre problémásabb, sokaknak ugyanis ez utóbbiért is meg kell harcolniuk”

– tette hozzá Buchláková. A nagyjából 2,2 millió szlovákiai alkalmazott 80%-a vallja azt, hogy nincs beleszólása a munkaideje beosztásába. A nőkön ráadásul továbbra is nagyobb a nyomás. „Közülük jóval többen dolgoznak részmunkaidőben, hogy a háztartással kapcsolatos egyéb teendőiket is elláthassák, így az sem csoda, hogy a nők átlagfizetése még mindig nagyjából 20%-kal marad el a férfiakétól” – mondta el Buchláková. A részmunkaidőben dolgozó nők többsége szerint a gyermekeik gondozása miatt döntöttek a rövidebb munkaidő mellett.

Az elkövetkező időszakban tovább nőhet az alkalmazottakra nehezedő nyomás.

„A járvány miatt csak március vége óta – elsősorban az iparból, a szolgáltatásokból és a kereskedelemből elbocsátottak miatt – majd 60 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, és a járvány második hullámával az elkövetkező időszakban újabb elbocsátások várhatók”

– nyilatkozta Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője, aki szerint az elbocsátások miatt a megtartott alkalmazottakra még nagyobb nyomás nehezedhet majd.