Egyre jobban inog a szék Remišová alatt

Kedden szavazhat a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí elnöksége arról, összehívják-e a rendkívüli közgyűlésüket, ahol a pártelnök, Veronika Remišová leváltásáról is dönthetnek. Minden jel szerint Mária Kolíková igazságügyi miniszter szeretne a helyére lépni.

Pozsony | Kedden szavazhat a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí elnöksége arról, összehívják-e a rendkívüli közgyűlésüket, ahol a pártelnök, Veronika Remišová leváltásáról is dönthetnek. Minden jel szerint Mária Kolíková igazságügyi miniszter szeretne a helyére lépni.

A Za ľudí kormánypárt, amelynek parlamenti frakciójában jelenleg 10 képviselő ül, jelentős belső feszültségekkel küzd. A régiófejlesztésért, beruházásokért és informatizációért felelős miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Remišová az aktuality.sk portálnak adott interjújában nyíltan beszélt arról, hogy szerinte Kolíková új keletű pártelnöki ambíciói miatt alakult ki feszültség a politikai formációban. Remišová egyben ellenzi, hogy a párt rendkívüli közgyűlést hívjon össze. „Egy politikai párt nem kézművesszakkör, amiben ha ketten összevesznek, vagy valaki rájön, hogy elnök akar lenni, akkor az egész szervezetnek vigyázzba vágva magát össze kell hívnia a közgyűlését” – mondta Remišová. A Za ľudínak a vele szemben kritikus szárnya ugyanis arra arra törekszik, hogy a rendkívüli közgyűlésen soron kívüli elnökválasztást is tartsanak.

Az elnökségnek a közgyűlésről való döntését Remišová többször elhalasztotta, miközben legutóbb arra hivatkozott, hogy a párt alapítójával, Andrej Kiskával is beszélnie kell. A formáció vezetése végül most kedden dönthet arról, összehívják-e a kongresszust, ugyanakkor a közgyűlés összehívása akkor válik kötelezővé, ha 8 megyei szervezetből 5 emellett dönt. Jelenleg négy megyei szervezet áll ki a testület összehívása mellett, ők egyben menesztenék is Remišovát a pártvezetői tisztségből. A helyzetet kezelendő Remišová egy ponton azt javasolta, hogy egy kompromisszumos jelöltet, Juraj Šeligát tegyenek meg pártelnöknek, de ez a lehetőség később háttérbe szorult.

Az ambiciózus Kolíková

Kolíková a TA3 hírtelevízió politikai vitaműsorában vasárnap arról beszélt, el tudja képzelni, hogy a Za ľudí elnöke legyen. Úgy látja, a párt többsége szerint át kell értékelni, miként kezelték a márciusi kormányválságot. Akkor pont Kolíková személyét támadta a legnagyobb kormánypárt, az OĽaNO vezetője, Igor Matovič, de Remišová csak langyosan állt ki párttársa mellett. Kolíková utólag elárulta, a párton belül már a válság idején különböző elképzelések voltak arra, hogy miként érjék el a politikai céljaikat. Formálisan ugyanis a négyes koalíció mellett voltak, de a műsorban elmondta, hogy Remišová és ő is ajánlatot kapott arra, hogy egy hármas koalícióban vigyék tovább a minisztériumaikat. A márciusi kormányválság során terítéken volt, hogy az SaS távozik a kormányból.

Kolíková televíziós szereplése után a párt elnökségének három tagja egy nyilatkozatot adott közre, amelyben elhatárolódnak a saját miniszterük állításától, mi szerint a kormányválság kezelését a párt többsége szerint át kellene értékelni. Ez ugyanis szerintük nem igaz, és csak ürügynek tarják arra, hogy Kolíková eltávolíttassa Remišovát.

Más baj is van

A Za ľudínak ugyanakkor a kormánykoalícióban is láthatóan meggyengült a pozíciója. A párt a közelmúltban Tomáš Lehotskýt jelölte a parlament alelnöki tisztségére, amely a koalíciós szerződés szerint őket illeti. A törvényhozásban a titkos szavazás során azonban Lehotský csak 75 szavazatot kapott a szükséges 76 helyett, holott a koalíciós képviselők jelen voltak a voksoláson. Ez azt jelenti, hogy valamely kormánypárti képviselők nem adták a szavazatukat Lehotskýra, amit a Za ľudí a koalíciós szerződés durva megsértésének tart. Kolíková ezzel kapcsolatban arról beszélt, ha a jelöltjük a törvényhozás júniusi ülésén sem megy át, az nagyon lehangoló lenne, de nem jelentette ki, hogy emiatt távoznának a kormánykoalícióból.

A Za ľudí egyébként a felmérésekben jelenleg az ötszázalékos parlamenti küszöb alatt szerepel. A Focus közvélemény-kutató ügynökség felmérése szerint áprilisban a választók 4,8, májusban pedig csak a 3,5 százaléka támogatná. A párt parlamenti frakciójából pedig már korábban két képviselő, Tomáš Valášek és Miroslav Kollár is távozott.

A szakember szerint

Grigorij Mesežnikov politológus lapunknak elmondta, a Za ľudín belüli ellentét gyökere valóban a kormányválság során tett lépések értékelésében és abban lehet, miként tartsák egyben a pártot. Ugyanakkor Kolíková és Remišová vetélkedését is jelentős faktornak tartja. A Lehotský parlamenti alelnökségéről való sikertelen szavazással kapcsolatban a szakember azt hangsúlyozta, nem volt értelme a titkos voksolásnak. Az eset egyben szerinte azt mutatja, hogy a Za ľudí nem tudja betartatni a koalíciós partnereivel a koalíciós szerződést. Mesežnikov szerint nehéz megmondani, mi történne, ha Kolíková venné át a párt vezetését. „Elképzelhető, hogy szigorúbb, keményebb partner lenne, ami a párt jobb eredményeihez is hozzásegítene” – mondta.