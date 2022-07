Egyelőre nem terveznek szigorítani a járványügyi intézkedéseken

„Nincs semmi, ami arra utalna, hogy a helyzet lényegesen romlik, az egészségügyi ellátás is a megszokott módon zajlik” – mondta az egészségügyi tárca vezetője.

Lengvarský hozzátette, igaz, hogy egyre több a koronavírusos beteg, és a kórházba kerülő páciensek száma is növekszik, de a helyzet továbbra is stabil. Az előbbiek sokszor nem is a koronavírus miatt szorulnak kórházi ápolásra, csak a felvétel előtt mutatják ki náluk a betegséget – hangsúlyozta a miniszter.

Lengvarský leszögezte, hogy egyelőre nem tervezik az óvintézkedések szigorítását.