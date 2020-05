Drágulhat a fogfúrás a Covid-illeték miatt

A Szlovák Fogorvosi Kamara (SKZL) szerdán arról tájékoztatott, hogy az országos tiszti főorvos legújabb módszertani útmutatója alapján a fogorvosok újra a megszokott rendelési órák szerint fogadhatják a betegeket, valamint újra végezhetnek szűrővizsgálatokat is. Ez azonban nem azt jelenti, hogy minden úgy fog működni, mint a koronavírus előtt.

Mire figyeljen a beteg?

A járványhelyzet kedvező alakulása ellenére is érvényben vannak a szigorú higiéniai előírások, melyekre a betegeknek és az orvosoknak egyaránt oda kell figyelniük. A pácienseknek továbbra is telefonon vagy e-mailben kell felkeresniük a fogorvosukat, aki meghatározza, mikor látogathat el hozzá a beteg. A rendelőbe lépéskor a betegeknek kötelező szájmaszkot viselniük, valamint a kezüket is fertőtleníteniük kell. A fertőtlenítőszereket a rendelőt működtető orvosnak kell bebiztosítani. Az orvosoknak ezen kívül arra is oda kell figyelniük, hogy mindig csak a lehető legkevesebb személy (vagyis ideális esetben egy) tartózkodjon a váróteremben, ezzel is megelőzve a lehetséges fertőzést. Ha valaki a megbeszélt időpont előtt érkezik a kivizsgálásra, tanácsos a rendelőn kívül várakoznia.

Folyamatos fertőtlenítés

A beavatkozás megkezdése előtt az orvosoknak kötelezően meg kell mérniük a betegek lázát egy érintkezés nélkül működő hőmérővel. Szintén kötelező felvenni a páciens kórtörténetét, hogy ezzel is kiszűrjék a lehetséges megbetegedést. Ha a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja, esetleg koronavírusra jellemző tüneteket észlelnek nála, a fogorvosnak át kell őt irányítania az általános orvosához, további kivizsgálásra. Természetesen az orvosoknak végig védőfelszerelésben kell lenniük, valamint a rendelőt állandóan fertőtleníteni és szellőztetni kell.



„Covid-illeték”

Éppen emiatt fordulhat elő, hogy néhány rendelőben pluszpénzt kell fizetni az ellátásért. Lujza Hanová, az SKZL szóvivője lapunknak elmondta, hogy a fogorvosoknak saját anyagi forrásaikból kell megvásárolniuk a felszerelést, mivel az Állami Tartalékalapból nem kapnak rendszeresen védőeszközöket.

„A fogorvosi rendelők legfeljebb egyszer vagy kétszer kaptak felszerelést a megyei önkormányzatok közvetítésével, de azok csak pár napra voltak elegendőek. Lehetséges, hogy bizonyos rendelőkben növekedni fog az egészségügyi ellátásért fizetendő pénzösszeg, éppen a szigorú előírások miatt, melyek megemelkedett működtetési költségeket jelentenek az orvosok számára”

– közölte lapunkkal Hanová. A szóvivő azonban kiemelte, hogy egyelőre csak néhány rendelőről tudnak, ahol úgynevezett Covid-illetéket kell fizetni a betegeknek. A fizetendő összeg a kamara információi szerint 10-15 euró között mozog.

Igor Moravčík, a szervezet elnöke hangsúlyozta: nem az a célja a fogorvosoknak, hogy ilyen rendkívüli helyzetben további pénzösszegekkel terheljék a betegeket.

„A Szlovák Fogorvosi Kamara éppen ezért kérvényezte az egészségbiztosítóknál a probléma megoldását”

– jelentette ki Moravčík.

Mit lépnek a biztosítók?

Felkerestük mindhárom egészségbiztosítót, hogy hol tartanak a tárgyalások, illetve hogyan akarják megoldani a kialakult helyzetet.

Az Általános Egészségbiztosító (VšZP) szóvivője, Slávka Gáborová közleménye szerint a VšZP már az egészségügyi minisztériummal is egyeztet a kiegészítő járulékokról, hogy minél hamarabb módosíthassák a szerződéseket az érintett fogorvosi rendelőkkel.

Matej Štepianský, a Dôvera biztosító sajtófelelőse lapunknak csak annyit mondott, hogy a fogorvosok kérvényével intenzíven foglalkoznak.

„Egyelőre ennyit mondhatok, a jövő héten már többet fogunk tudni”

– tájékoztatott Štepianský.

Az Union szóvivője, Beáta Dupaľová Ksenzsighová kérdésünkre úgy válaszolt, hogy a biztosító április elsején már megemelte a fogászati beavatkozások utáni visszatérítés összegét, május elsejétől pedig úgy határozott, hogy a rizikós betegek esetében a védőfelszerelések használatával kapcsolatos pótdíjat is megtéríti a rendelőknek. Arra azonban felhívták a figyelmet, hogy a fogorvosok csakis a jelenleg érvényes jogszabályok alapján kérhetnek pótdíjakat, az árlistának pedig a rendelőn belül egy jól látható helyen kell lennie.