Drágább lesz a cukor

„Tény, hogy valamelyest javult a helyzetünk, ugyanakkor azzal számoltunk, hogy a cukor árának a növekedése látványosabb lesz. A múlt évi szlovákiai termés ráadásul átlagon aluli volt, egy hektárról átlagosan 57–58 tonna cukorrépát gyűjtöttek be a termelők, miközben a répa cukortartalma is alacsonyabb volt a vártnál” – nyilatkozta Adrián Šedivý, a Szlovákiai Cukorgyártók Szövetségének a képviselője. Szerinte egyelőre nem csökkent az országban a cukorrépa termőterülete, bár korábban több gazda is jelezte, hogy a kvóták eltörlését követően befejezi a termesztést.

A cukorrépának Szlovákia termesztési struktúrájában továbbra is megvan a helye: az ország éves átlagban mintegy 170 ezer tonnányi cukrot gyárt. „Örülünk, hogy az ágazat működőképes, és hogy van két cukorgyárunk, amelyek remélhetőleg továbbra is eredményesen üzemelnek majd. A cukorrépa ára a cukor árának a függvénye, így a termelőknek vissza kellett szolgáltatniuk bizonyos támogatásokat, amelyeket a cukorrépa termesztésére kaptak” – erősítette meg Oliver Šiatkovský termelő. Szerinte tavaly jelentős károkat okoztak a cukorrépában a rágcsálók is.

Adrián Šedivý szerint feltételezhető, hogy a cukor ára emelkedni fog. Természetesen nagyon sok függ a világpiac alakulásától. Jelzések vannak például arról, hogy India nem ér el olyan kiváló eredményeket, mint néhány évvel korábban, az Egyesült Államokban pedig kifagyott vagy 40 ezer hektárnyi cukorrépa. Ezek a tényezők mind-mind jelentős hatással lehetnek az európai cukorpiac alakulására.