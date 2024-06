Danko: Nyáron megegyezés születhet az STVR megbízott vezetőjéről

Roman Michelko (SNS), a parlament kulturális és médiabizottságának elnöke hozzátette, a törvény hatályba lépése után meghirdetik a pályázatokat, a tanács tagjelöltjeit szeptemberben hallgatja meg a bizottság, majd a parlament megválasztja a tagokat. Ezután lehet majd jelentkezni az STVR vezérigazgatói posztjára, a jelöltekre nyilvános meghallgatás vár.

Danko megismételte, hogy a közmédiában rosszul sáfárkodtak a pénzekkel, és megalapozatlan azzal vádolni az SNS-t, hogy politikai trafikot csinál a közmédiából. Hozzátette, hogy az STVR 50 millió eurót kereshet a reklámokon, ezért nem kell majd a pénzről tárgyalnia az állammal. „Kiegyensúlyozottabb lesz a helyzet, és szabadabbak lesznek” – üzente az intézménynek, hozzátéve, a pénzt a jobb feltételek megteremtésére, jobb fizetésekre és az épületek felújítására fordíthatják. Danko szeretné, ha a közmédia kötelezően közvetítene folklórrendezvényeket, regionális és sporteseményeket. A kereskedelmi tévétársaságoknak azt üzente, a médiapiac kiegyensúlyozása a cél.

Az SNS elnöke azt is bejelentette, hogy a nyáron előkészítik az ún. nemzeti médiahivatal létrehozását, melyhez az online média is tartozna. Arról is tárgyalni akar, hogyan lehet különbséget tenni az újságírók és az „újságíró-politikusok” között, akik a saját politikai nézeteiket képviselik.

Az STVR-ről szóló törvényt csütörtökön (június 20.) hagyta jóvá a parlament. Az intézmény igazgatóját kilencfős tanács választja, melybe négy tagot nevez ki a kulturális minisztérium. A törvényt 78 képviselő támogatta, az ellenzék nem vett részt a szavazáson.