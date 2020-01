Danko bocsánatkérést vár Čaputovától

„Az elnök asszony kérjen tőlem elnézést a Facebook-bejegyzései miatt, mint magán személy. Ami az intézményt illeti, az elnöki hivatalt tisztelem. Az elnöki hivataltól mindig kész vagyok elnézést kérni” – szögezte le. Dankót az elnöki tanácsadóktól származó, parlamentnek címzett kijelentések is sértik. „Ne állítsanak be úgy, mint aki nem tud viselkedni” – jegyezte be.

Hangsúlyozta: az államfőnek minden embert képviselnie kell, az elnöki hivatalt pedig egyik párt sem használhatja ki a saját céljaira. „Az elnök asszony előtt álló legnagyobb kihívás az olyan emberektől való függőség felszámolása, mint amilyen Poliačik” – fűzte hozzá.

Andrej Danko (SNS), a parlament elnöke a keddi ülésen kijelentette: nem tiszteli Zuzana Čaputová államfőt. „Akkor fogom tisztelni az elnöki palotát, ha független, apolitikus lesz, és nem olyan narkósokat fog szolgálni, amilyen ön” – mondta Danko Martin Poliačik független képviselőnek. Később nyilatkozatot adott ki, amelyben leszögezte: tiszteli Zuzana Čaputová államfő funkcióját és hivatalát. Ugyanakkor sajnálja, hogy az elnöki palota nem apolitikus.

Zuzana Čaputová államfő nem lát semmilyen okot arra, hogy reagáljon az efféle megnyilvánulásokra. Ezt Martin Strižinec elnöki szóvivő közölte a TASR hírügynökséggel.

Ondrej Dostál (SaS) képviselő jelenti az ügyet a mandátumvizsgáló bizottságnak. Ezt korábban Poliačik is kilátásba helyezte.