Danko: Az SNS nem engedi egy Szlovákia számára előnytelen szerződés aláírását

„A koalíciós szerződésre hivatkozva az SNS soha nem fogja megengedi, hogy olyan szerződést írjunk alá, mint amilyet a múlt héten a magyarok. Számunkra elfogadhatatlanok azok a feltételek, amelyekhez Amerika ragaszkodott déli szomszédainknál" - hangsúlyozta. Rámutatott: ha valaki – akár a franciák, akár a németek – pénzt ajándékoz az országnak mindenféle feltétel nélkül, akkor buták lennénk nem elfogadni. De ha feltételekkel adja, és azok nem teszik lehetővé szuverenitásunk megőrzését, szavai szerint akár „aranyat és gyémántot is kínálhatnának, akkor sem adnánk el magunkat". Leszögezte, az amerikai támogatás elfogadása az ebből a pénzből felújított szlovák repülőterek elvesztéséhez vezetne.

Hozzátette, az SNS továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az új szerződésben egy szó se legyen az amerikai fegyveres erők szlovákiai jelenlétéről. Az, hogy Peter Gajdoš (SNS) védelmi miniszter nem vesz részt a tárgyalásokon, szavai szerint nem jelenti azt, hogy a külügy szabad kezet kap. „Ha a szerződés feltételeit megváltoztatják, vagy okunk lesz arra gyanakodni, hogy sérülhet Szlovákia szuverenitása, esetleg fennáll a veszély, hogy kiárusítják a területeinket, azonnal mi is beszállunk az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokba" – magyarázta.

Hétfőn (április 15.), a koalíciós tanács ülése után Danko úgy tájékoztatott, hogy Miroslav Lajčák (Smer-SD) külügyminiszter Peter Gajdoš védelmi miniszter részvétele nélkül folytatja a tárgyalást az Egyesült Államokkal. Szlovákia számára előnyös feltételekben kell megegyezniük. A koalíciós megállapodást Sólymos László környezetvédelmi miniszter, a Most-Híd alelnöke is üdvözölte, aki hangsúlyozta, hasonló feltételekkel Magyarország már aláírta a szerződést.

Meglepte a külügyet a védelmi minisztérium döntése, hogy a továbbiakban nem vesz részt az USA-val kötendő védelmi együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokon. Andrej Kiska köztársasági elnök és néhány ellenzéki és kormánypárti képviselő is kritikát fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. Ezt követően Danko azt mondta, senki nem utasította vissza az amerikai finanszírozás lehetőségét, aminek segítségével felújíthatnák a szlovákiai repülőtereket, mivel nem is volt ilyen felajánlás. A tárca hangsúlyozta, először is a védelmi megállapodásról folytatott tárgyalásokat kell befejezni.