Danko: A statisztikák is bizonyítják, hogy az üdülési utalványok hatékonyak

Peter Ďurček, a közlekedési minisztérium államtitkára szerint a pozitív számok annak köszönhetők, hogy csökkentették a szállásadói szolgáltatásokra kivetett általános forgalmi adót (áfa), illetve bevezették az üdülésekhez való hozzájárulást. Hozzátette: a munkáltatók elfogadták az intézkedést, amelynek bevezetésével semmilyen komolyabb probléma nem volt.

Danko úgy véli, ha folytatódott volna az a tendencia, amely az üdülési utalványok bevezetése előtt volt jellemző a hazai idegenforgalomra, csődbe mentek volna a kisebb panziók és hotelek. Bár az ellenzék bírálta az utalványok bevezetését, az állításaik a pártelnök szerint nem igazolódtak be. Hozzáfűzte: azok az aggodalmak sem bizonyultak megalapozottaknak, amelyek az üdülési utalványok költségvetésre gyakorolt negatív hatását vetítették előre. „Az ellenkezője igaz, az üdülési utalványok gyarapítják a költségvetést” – hangsúlyozta Danko, aki szerint néhány környező állam figyelmét is felkeltette az intézkedés.

Az SNS a jövőben a 49-nél kevesebb alkalmazottal működő cégek számára is kötelezővé tenné az üdülési utalványokat. Már beterjesztették a sportutalványokról szóló törvényjavaslatot is, amelyek hasonló elven működnének. További áfacsökkentést is terveznek, amely a vendéglátó-ipari egységekben való étkezést is érintené.

Üdülési utalványok idén januártól használhatók. Az alkalmazottak üdüléséhez történő hozzájárulás az elszámolható kiadások 55%-ának megfelelő összeget, legfeljebb azonban 275 eurót tehet ki évente. Üdülési utalványt csak a 49-nél több alkalmazottal működő cégek kötelesek biztosítani. Hozzájárulást olyan alkalmazott igényelhet, aki legalább 24 hónapja az adott cégnél dolgozik. A 49 vagy ennél kevesebb alkalmazottal működő cégek önkéntes alapon kínálhatnak üdülési csekket a dolgozóiknak.