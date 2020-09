Cukorból nem lesz hiány

Szlovákiában is elstartolt a cukorrépa-feldolgozási kampány. Az ország két cukorgyára, a szeredi és a hőlaki (Trenčianska Teplá) képes ellátni a szlovák piacot, és még kivitelre is marad.

Szered/Hőlak | Szlovákiában is elstartolt a cukorrépa-feldolgozási kampány. Az ország két cukorgyára, a szeredi és a hőlaki (Trenčianska Teplá) képes ellátni a szlovák piacot, és még kivitelre is marad.

„A két cukorgyárban együttesen mintegy 195 ezer tonnányi cukrot állíthatnak elő” – nyilatkozta lapunknak Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. A termelőknek a 2020/2021-es gazdasági évben csaknem 21 650 hektárról kell begyűjteniük a cukorrépatermést. A jelzett területen 210 társaság termeszt cukorrépát, amelynek az idei átlagos cukortartalma elérheti a 16,2 százalékot.

„A cukorrépának kedvezett az idény, de a vegetációs idő során voltak rosszabb napok is. Tavasszal a nagy szárazság következtében nem fejlődtek kellőképpen az egyedek, később azonban javult a helyzet, jöttek az intenzívebb esőzések, amelyek megmentették a termést. Természetesen alaposan besegített az öntözés is, amely nélkül már elképzelhetetlen a korszerű és hatékony termesztés. Mindennek köszönhetően jelenleg vagy 65 tonnás átlagos hektárhozamokkal gyűjtjük be a termést az országban” – mondta el Róbert Kovács, a Szlovákiai Cukorrépa-termesztők Szövetségének az elnöke. Az utóbbi években Szlovákiának nem okozott gondot a cukor esetében az önellátottság biztosítása. Michal Abelovič, a Szlovákiai Cukortársaság (SCS) elnöke szerint az ágazat több mint 3 ezer embernek biztosít megélhetést.