Csapnivaló befektetők vagyunk

A legrosszabbul az elmúlt időszakban azok döntöttek, akik azt gondolták, hogy a megtakarításaik fialtatásának a legjobb módja az, ha a pénzüket egyszerű banki folyószámlán tartják. „Az átlagos éves hozam ezeken történelmi mélypontra, 0,23 százalékra csökkent. Ha figyelembe vesszük, hogy tavaly 3 százalék körül mozgott az infláció, a pénzüket így befektetőknek csökkent a megtakarításaik értéke. Ha az elmúlt négy évet vesszük alapul, a bankban elhelyezett pénzösszeg több mint 6 százalékot vesztett az értékéből” – nyilatkozta Maroš Ďurik, az Across Private Investments (API) vezérigazgatója. Akik ez alapján arra gondolnak, hogy a banki folyószámlák iránt csökkent az érdeklődés, nagyot tévednek. Míg négy évvel ezelőtt a lakossági folyószámlákon nagyjából 15 milliárd euró volt, ma már 25 milliárd, vagyis a lakosság megtakarításainak a nagy részét a legrosszabb hozamot biztosító helyre fektette be.



Befektetési alapok



„Akik nem riadtak vissza a kissé kockázatosabb befektetésektől, azok azonban továbbra is elfogadható hozamra számíthattak. A befektetési alapok számára például az elmúlt négy év közül a tavalyi volt a legjobb. Az átlagos éves hozam elérte a 7,7 százalékot, vagyis akik ezekbe fektették a pénzüket, még a 3 százalékos inflációt figyelembe véve is gyarapították a megtakarításaikat” – mondta Ďurik, aki szerint még ennél is nagyobb hozamot lehetett volna elérni, ha a pénz nagy része nem a kevésbé kockázatos vegyes alapokba áramlott volna. „Több pénz mehetne az indexkövető alapokba, amelyek az elmúlt négy évben például 39 százalékos átlagos hozamot biztosítottak” – tette hozzá Ďurik. A befektetési alapokban tavaly egyébként 9,6 milliárd eurója volt a lakosságnak.



Ígéretes 3. pillér



A harmadik nyugdíjpillérben még ennél is kisebb összeg, alig 2,4 milliárd euró volt az elmúlt év végén. „A tavalyi év ugyanakkor a harmadik pillér számára sem volt rossz, az átlagos hozam elérte a 8,9 százalékot. A probléma itt is az, hogy ezekben az alapokban kisebb a részvények súlya, így nem sokat nyertek abból, hogy a globális részvénypiac tavaly nagyjából 25 százalékos növekedést könyvelhetett el” – mondta Ďurik. Szerinte a 3. pillér valós teljesítményét az elmúlt négy év átlagában lehet pontosabban felmérni. „Négy év alatt az átlagos hozam csak 10,8 százalék volt, ami nem egy nagy eredmény” – tette hozzá az Across Private Investments vezérigazgatója.

(mi, TASR)