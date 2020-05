Csáky neve is megjelent az új Threemában

Kedden nyilvánosságra került a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočner titkosított Threema-kommunikációjának az eddig legrészletesebb változata. Eszerint a vállalkozó és a feltételezett bűntársai gyakran emlegették a Híd vagy éppen az MKP politikusait is.

Pozsony | Kedden nyilvánosságra került a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kočner titkosított Threema-kommunikációjának az eddig legrészletesebb változata. Eszerint a vállalkozó és a feltételezett bűntársai gyakran emlegették a Híd vagy éppen az MKP politikusait is.

A nyilvánosságra került dokumentum szerint Kočner és a bérgyilkosság közvetítésével, illetve egyéb gyilkossági ügyekkel is vádolt Alena Zsuzsová Csáky Pálról (MKP) is kommunikált. „Csáky Pál EP-képviselő is nyilatkozott a Kuciakocskáról” – írta 2018. április 19-én Kočner Zsuzsovának. Néhány rövid üzenet után, amelyekben arról beszélnek, milyen viccesnek tartják az EP-képviselő lépését, a nő a következőket írja Csákyról: „Én a helyében inkább nagyon csendben lennék.” Aztán Zsuzsová így folytatja:

„Talán emlékeztetni kellene őt arra a pinceradiátorra, amelyhez neki köszönhetően valaki más volt 30 napig hozzábilincselve, még mielőtt ennek a valakinek egy máig is tartó szabadságra kellett mennie.”

Kočner és társai gyakran kódolva, tolvajnyelven beszéltek egymással, az egyes kifejezéseket nem eredeti értelmükben használták. Így például a „máig is tartó szabadságra kellett mennie” kifejezés akár egy személy félreállítására is utalhat. Információink szerint a kérdéses Threema-részlet már korábban is közkézen forgott.

Csáky a kérdéses kommunikáció részletét nem tudta érdemben kommentálni. „Ez a mondat annyira tartalmatlan és értelmetlen, hogy még a bulvár szintjét sem üti meg, ezért nem tudok hozzá mit mondani” – nyilatkozta Csáky.

A Threema-üzeneteket tartalmazó dokumentumot Peter Šamko, a Pozsonyi Kerületi Bíróság bírája tette közzé azzal, hogy szerinte eddig csak egyes sajtóorgánumok a szövegkörnyezetből kiragadott részleteket hoztak nyilvánosságra, amit a szóban forgó lapok a közérdekkel indokoltak. Šamko szerint ez alapján a teljes dokumentum nyilvánosságra hozása is közérdek. Šamko korábban kiállt Kočner egyes bírái mellett. Egyelőre nem tudni, hogy a több mint 8 ezer üzenetet tartalmazó dokumentum Kočner teljes kommunikációját tartalmazza-e, esetleg manipulálták-e az egyes üzeneteket.