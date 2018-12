Csak jövőre kapnak kártérítést a gazdák

Az EP-képviselők hétfőn érkeztek Szlovákiába, és először a keleti járásokat keresték fel, hogy felmérjék az uniós agrárdotációkkal kapcsolatos visszaélések mértékét. Az uniós támogatási rendszer hiányosságai és a hazai támogatásokat kezelő Agrárkifizető Ügynökség (PPA) nem megfelelő intézkedései miatt kérték tegnap a Mezőgazdászok Kezdeményezése képviselői is az Európai Parlament ellenőrző bizottságának a segítségét. A nagyjából két órán át tartó tárgyalásra a Kassához közeli Hernádgönyűn (Gyňov) kerítettek sort. A hazai gazdák érdekeit képviselő csoportosulásból Štefan Oravec, a Mezőgazdászok Kezdeményezése alapító tagja, Ján Mičovský korrupcióellenes aktivista, Patrik Magdoško aktivista és Molnár Zsolt csallóközi gazda volt jelen. Az Európai Parlament delegációját Claudia Schmidt, Németország, Tomáš Zdechovský, Csehország és Derek Vaughan, Nagy-Britannia európai parlamenti képviselője képviselte. Štefan Oravec többször is hangoztatta, a hazai mezőgazdaságban óriási problémák vannak, melyeket minél hamarabb orvosolni kell.



A rendőrség tétlenül nézi



„Gyerekkorom óta a mezőgazdaságban dolgozom. Édesapámmal egy apró földterületet műveltünk, egyszerű gépekkel dolgoztunk. A rendszerváltás után mindenki nagy változásokra számított. Amikor beléptünk az Európai Unióba, kínkeservesen sikerült megpályáznunk egy kombájnt. A pályázat benyújtása után rövidesen meg is kaptuk az Agrárkifizető Ügynökségtől a szerződést, el sem akartuk hinni, hogy ilyen egyszerű az egész. Pár évre rá bizonyos csoportok elkezdtek 8–12 százalékos díjakat kérni egy-egy pályázat benyújtása során, most pedig ott tartunk, hogy ezeket a lefizetéseket már hivatalos jogdíjként kell számlázni” – panaszolta a bizottságnak Oravec, aki szerint a rendőrség tétlenül nézi, mi történik, és sajnos egészen odáig fajult a helyzet, hogy egy fiatal újságírónak kellett meghalnia azért, hogy az emberek végre összefogjanak és felemeljék a hangjukat a rendszer ellen. „A PPA úgy dönt a kifizetésekről, ahogy neki tetszik. Az elmúlt években a dotációkat, illetően több járási és kerületi bírósági tárgyalást is megnyertünk, az Alkotmánybíróságon is sikerrel jártunk, de a PPA továbbra sem hajlandó kiállni a gazdák mellett, inkább azon dolgozik, hogy elnyomja őket. Egészen 2015-ig, amíg a pénzügyi csoportok nem avatkoztak bele a mezőgazdaságba, sokkal nagyobb rend volt az országban” – magyarázta Oravec.



Meglepődött képviselők



Ján Mičovský volt országgyűlési képviselő és az Állami Erdészet egykori alkalmazottja szerint Szlovákiában úgy folyósítják az uniós támogatásokat, mintha azt senki sem ellenőrizné. „Az állam nemrég 22,5 milliós uniós támogatást kapott a tűzvédelmi kamerákra. A kamerákat a választás előtti napon szerelték fel, és ahogy az később kiderült, a beruházás valódi értéke csupán 6 millió euró volt. Ez pontosan illusztrálja azt a korrupt támogatási rendszert, ami Szlovákiában működik” – mondta Mičovský. A gazdák panasza hallatán Ivan Štefanec, a KDH EPképviselője megígérte, hogy kellő lépéseket tesznek az ügyben, és a PPA is átvilágításra számíthat.

Tomáš Zdechovský EP-képviselő szerint az Európai Parlament bizottsága elsősorban a legnagyobb csalásokra összpontosít, és lehetőség szerint személyesen is megvizsgálta az érintett helyet. „Lehet, hogy a Szlovákiában élők többsége azt hiszi, elfelejtettük Ján Kuciak és menyasszonya brutális meggyilkolását, de nem. Az elmúlt időszakban rengeteget foglalkoztunk a fiatal újságíró ügyével és az általa írt cikkekkel, alaposan megvizsgáltukazokat. Ezért is tartjuk fontosnak ezeket a látogatásokat, és higgyék el, nem utoljára vagyunk itt. Ha az Európai Unió minden államában jól működik a támogatási rendszer, akkor Szlovákiában is működnie kell. Nemsokára pedig Peter Pellegrini miniszterelnökkel is találkozunk, neki is el fogjuk mondani, hogy az uniós támogatási rendszer ilyen módon nem működhet tovább” – magyarázta Zdechovský, majd arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy ha nem lesz vége a csalásoknak, az Európai Unió fog közbelépni.



Hatékonyabb összefogás



Az uniós képviselők tegnap Gabriela Matečná földművelésügyi miniszterrel is találkoztak. Pozsonyi sajtótájékoztatójukon Zdechovský elmondta, hogy a mostani látogatásukról jelentést készítenek, amelyet megvitatnak az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságában is. Vaughan szerint a szlovákiai gazdáknak az elkövetkező időszakban szorosabban együtt kellene működniük, hogy hatékonyabban léphessenek fel az őket ért jogsértések ellen. Az EP-képviselő azonban úgy gondolja, hogy a kormánynak is többet kellene tennie a problémák megoldása érdekében. Pontosabban meg kellene határoznia például, hogy kik jogosultak az agrárdotációkra. „Jelenleg ugyanis úgy tűnik, hogy a jogszabályokat mindenki a saját szája íze szerint magyarázza” – tette hozzá Vaughan, aki szerint a jogsértések kivizsgálását is fel kellene gyorsítani, a bírósági perek ugyanis évekig elhúzódnak, és hatalmas anyagi terhet jelentenek a gazdáknak.



Kárpótlás a gazdáknak



A kormány a gazdáknak tegnap azonban egy jó hírrel is szolgált. A kormányülésen elfogadták a tavalyi aszálykárok kártérítésével kapcsolatos javaslatot. Eszerint a tavalyi szárazság minimum 211 mezőgazdasági vállalkozás életét keserítette meg, amelyek összesen 6,5 ezer embernek biztosítanak megélhetést. A Statisztikai Hivatal a földművelésügyi tárca megbízásából júniusban 34,225 millió euróra becsülte fel a károkat. Peter Pellegrini kormányfő ígérete szerint az érintett gazdák jövőre juthatnak hozzá a pénzhez. (nr, TASR, mi)