Csak az üzletláncok profitját növelné az áfacsökkentés

Az elmúlt időszakban látványosan megugrott az élelmiszerek ára, jelentős többletterhet róva a szlovákiai háztartásokra, amire a kormánypárti és az ellenzéki politikusok – a szavazók megnyerése érdekében – egymásra licitálva próbálnak megoldást találni.

5%-os áfakulcs

A parlament földművelésügyi bizottsága a keddi ülésén fogadta el azt a nyilatkozatot, amelyben a földművelésügyi tárcát és a pénzügyminisztériumot az alapvető élelmiszerek és az éttermi szolgáltatások áfájának a csökkentésére szólítja fel. „Azt javasoljuk, hogy ez utóbbiak esetében az áfakulcsot 5 százalékra faragják le, és erről a parlament gyorsított eljárásban döntsön” – mondta el Jaroslav Karahuta (Sme rodina), a parlament földművelésügyi bizottságának az elnöke. Szerinte azért választották ezt a stratégiát, mert a standard törvényalkotási szabályok betartása esetén az áfacsökkentés leghamarabb júniusban léphetne életbe, ami már késő lenne, a magas élelmiszerárak ugyanis most keserítik meg az emberek életét.

Kin segítene?

A mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmai szervezetek szerint azonban az áfacsökkentés nem jelent gyógyírt a lakosság magas árakkal kapcsolatos gondjaira.

„Az élelmiszerek áfájának a csökkentése olyan szociális intézkedés, amely csupán a nagy üzletláncokon segítene, a lakosságon biztosan nem. Az áfacsökkentéssel kapcsolatos javaslatokat így csak olyan politikai játékként értékelhetjük, amelynek a valós hatása jóval alacsonyabb lenne, mint azt a politikusok megpróbálják elhitetni velünk”

– figyelmeztet Jana Holéciová, a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kamara (SPPK) szóvivője. Szerinte a szakmai szervezetük véleménye nem csupán a közgazdászok, mezőgazdasági és élelmiszeripari szakemberek érvelésén alapul, hanem az eddigi tapasztalatokon is. „Az SPPK már az élelmiszerek 2016-os áfacsökkentését követően is elvégzett egy elemzést arról, hogy ennek milyen hatása volt az árakra. Eszerint az adócsökkentés rendkívül rövid ideig volt érezhető az árakon, hosszabb távon csak az áraikat így is megemelő üzletláncok profitáltak belőle” – állítja Holéciová.

Emil Macho, az SPPK elnöke szerint az állam sokkal többet tehetne a fogyasztókért azzal, ha csökkentené a szlovákiai gazdák és élelmiszertermelők adóterheit, és hatékonyabb támogatási rendszert vezetne be, növelve ezzel a szlovákiai vállalkozások versenyképességét. „Az ügyben már felvettük a kapcsolatot Samuel Vlčan földművelésügyi miniszterrel is, szakmai vitát kezdeményezve az áfacsökkentés valós hatásairól, és a növekvő élelmiszerárak fogyasztókra gyakorolt negatív következményeiről” – tette hozzá Holéciová.

Százmilliós kiesés

Az áfacsökkentés – amellett, hogy nem sokat segítene a háztartásokon – súlyos érvágást okozna az államkasszának is. „Az élelmiszerek áfájának a javasolt csökkentése évente nagyjából 150–200 millió eurós bevételkiesést okozna az állami költségvetésben. Kíváncsian várom Jaroslav Karahuta képviselő úr azzal kapcsolatos javaslatát, hogy az egészségügyi dolgozóktól, a tanároktól vagy a gyerekektől vegyük-e el a támogatásokat csak azért, hogy csökkenthessük az áfát” – mondta el Igor Matovič pénzügyminiszter. Szerinte ugyanis már 2020 októberében született egy döntés arról, hogy akik pénzosztást javasolnak, azoknak azt is el kellene mondaniuk, hogy ehhez honnan szereznek forrásokat. Samuel Vlčan földművelésügyi miniszter szerint a gazdasági tárcával együttműködve megpróbálnak olyan megoldásokat találni, amelyeknek köszönhetően segíthetnének a szlovákiai termelőknek a szomszédos országokkal szembeni versenyhátrányuk lefaragásában.