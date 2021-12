„Csak az oltás segíthet, más nem”

Hamarosan újból berobban a járvány Szlovákiában az omikron változat miatt, ami intenzív, de a korábbi hullámoktól rövidebb lesz – mondta lapunknak Martin Pavelka. Az egészségügyi minisztérium epidemiológusát kérdeztük, mire számíthatunk a közeljövőben, interjúnkból kiderül az is, mennyire védenek az oltások, és hogy számíthatunk- e újabb lezárásokra.

Hamarosan újból berobban a járvány Szlovákiában az omikron változat miatt, ami intenzív, de a korábbi hullámoktól rövidebb lesz – mondta lapunknak Martin Pavelka. Az egészségügyi minisztérium epidemiológusát kérdeztük, mire számíthatunk a közeljövőben, interjúnkból kiderül az is, mennyire védenek az oltások, és hogy számíthatunk- e újabb lezárásokra.

Szinte naponta jelennek meg új tanulmányok, adatok a legújabb koronavírus-változatról. Mik a legfrissebb információk az omikronról?

Az omikron verzió valószínűleg a legnagyobb fenyegetés, amellyel a világjárvány kezdete óta szembesültünk. Ez az eddig azonosított leggyorsabban terjedő változat. Az Egyesült Királyságban az új esetek száma két-három naponta megduplázódik. Csak összehasonlításképpen: amikor az Egyesült Királyságban a második hullám (alfa verzió) vagy a harmadik hullám (delta verzió) legrosszabb szakaszában voltunk, az új esetek száma legfeljebb két hét után duplázódott meg. A kórokozó ilyen, szinte meteorszerű terjedése miatt lassan elérjük lehetőségeink határát. A lezárások nem működnek ebben a környezetben. Az esetek megduplázódásának két napról négy napra történő lassítása egyszerűen nem észszerű, mindkét forgatókönyv egyformán katasztrofális. Az omikron verzió miatt szinte biztos, hogy előbb vagy utóbb mindenki kapcsolatba kerül a vírussal. Ezért az egyetlen dolog, amit a negyedik járványhullámra való felkészülés érdekében tehetünk, hogy immunizáljuk magunkat. A harmadik, emlékeztető oltás az, amely jelentősen növeli a vakcinák védőfunkcióját és javítja a kockázati profilunkat. Az omikron variáns ugyanis erősen mutálódott, és míg a két adag oltóanyag még mindig véd a kórházi kezelés és a halálozás ellen, addig a harmadik dózis stimulálja az immunrendszerünket, hogy képes legyen ellenállni még egy enyhe tünetekkel járó fertőzésnek is. Erőfeszítéseimnek, valamint az egészségügyi minisztérium szakmai konzíliumának köszönhetően Szlovákia a második olyan ország a világon, amely az Egyesült Királyság példáját követve lerövidítette a második és a harmadik oltás közötti minimális várakozási időt. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy hatékonyan pótoljuk az elveszett immunitást, amit a mutálódott omikron elvett tőlünk.

Mik az új variáns jellemzői?

A dél-afrikai és a nagy-britanniai hírek arról szólnak, hogy enyhébb tüneteket okoz. Azokban az országokban beszélhetünk enyhébb klinikai esetszámokról (a magas fertőzöttség ellenére), ahol vagy már megvan a nyájimmunitás, vagy nagyon magas az oltottak száma (az Egyesült Királyságban már a teljes lakosság több mint háromnegyede teljesen oltott, és a felnőttek fele már megkapta a harmadik dózist is). Az új verzió országonként eltérő járványügyi helyzetet teremt, pont a nyájimmunitás és az átoltottság függvényében. Ezt láttuk az előző delta változatnál. Az Egyesült Királyságban ez a változat nem ölt, a halálozás gyakorlatilag nulla volt, és a brit kórházak normálisan működtek. Szlovákiában viszont hetente nagyjából száz ember hal meg a delta miatt, és még mindig humanitárius válsághelyzetben vagyunk. Az Imeprial College munkatársa, Neil Ferguson kutatása kimutatta, hogy a súlyos megbetegedés és a kórházi kezelés kockázata valóban 50-70%-kal alacsonyabb az omikron variáns esetében, mint a deltánál. Tanulmánya azonban arra is rámutatott, hogy azoknál az embereknél, akik még nem estek át a fertőzésen, és akiket nem oltottak be, ez a csökkenés legfeljebb 11 százalékos. Az adatokból azt látjuk, hogy az oltottak, és a fertőzésen átesettek immunrendszere könnyebben kezeli az új variánsokat, nem pedig azt, hogy az új variánsok „veszítettek erejükből”. A SARS-CoV-2-fertőzések 99%-a még azelőtt bekövetkezik, hogy az illető kórházba kerülne. A vírusra tehát nincs evolúciós nyomás, hogy „gyengüljön”.

Hogyan működnek az oltások, ki érezheti magát nagyobb biztonságban?

A védőoltás a legravaszabb fegyver, amelyet az emberiség valaha is kitalált a természet és az evolúció ellen. Kevesebb mint egy évszázaddal ezelőtt a leggyakoribb halálozási ok az ötéves kor előtti elhalálozás volt. A természet valóban könyörtelen volt. Emberek haltak meg himlőben, tífuszban, kolerában, diftériában, tuberkulózisban és sok más vírusos és bakteriális betegségben. Edward Jenner felfedezte, hogy az emberi szervezet még akkor is képes meglehetősen összetett immunvédelmet kifejleszteni a kórokozók ellen, ha csak a kórokozót utánzó anyagokkal találkozik. És pontosan ez az oltóanyagok lényege. Kitesszük a szervezetet egy halott vírusnak, egy vírus részeinek, egy késői és ártalmatlan vírusnak, vagy más módosításoknak, és hirtelen győztünk az evolúció ellen. 99 százalékunk csak azért él teljes életet, mert beleszülettünk egy modern társadalomba, ahol oltások és antibiotikumok vannak. Mivel ez már a harmadik vagy negyedik generáció az oltások felfedezése óta, nagyon könnyen elfelejtjük, milyen nehéz út vezetett idáig. A SARS-CoV-2 (Covid- 19)-járvány azonban emlékeztetett minket arra, hogy a természet eredendően kegyetlen és az élet törékeny. Kinek lehet tehát a legnagyobb a biztonságérzete? Határozottan azoknak, akik megkapták, megkapják az emlékeztető, harmadik oltást!

Megfertőzhetnek az oltottak másokat? Mit mondanak erről a kutatások?

A londoni School of Hygiene and Tropical Medicine tanulmánya szerint a harmadik, emlékeztető dózis csak 37%-ban csökkenti a fertőzés átadásának kockázatát. Más szóval a harmadik, emlékeztető adag csak az oltottak egyharmadának nyújt végső megoldást. Ugyanez a tanulmány azonban leírja, hogy a harmadik, emlékeztető adag akár 75%-os védelmet nyújt a tüneti fertőzéssel szemben, és akár 97%-os védelmet a nagyon súlyos betegséggel, kórházi kezeléssel vagy esetleges halállal szemben. A tökéletlen vakcinák környezetében élünk. Mindannyian élethosszig tartó védelmet szeretnénk az első adag után. Sajnos ilyen vakcina nem létezik egyetlen kórokozó ellen sem. Az immunvédelem megkerülése minden egyes oltóanyaggal kapcsolatban problémát jelent. A koronavírusok (nem csak a SARS-CoV-2) esetében azonban ugyanez a probléma a betegség leküzdése után is fennáll. Ez az oka annak, hogy minden egyes évben náthásak vagyunk. Úgy tűnik, hogy a Covid-19-vakcina valószínűleg szezonális oltás lesz, akárcsak az influenza esetében. Nincs más választásunk, mint beletörődni.

Melyek a legnagyobb kockázatok jelen helyzetben?

Egy gyors és intenzív járványhullám legsúlyosabb következménye, hogy a csúcs idején egyszerre sok ember kerül karanténba (vagy a fertőzés miatt, vagy azért, mert közeli kapcsolatban álltak egy fertőzöttel), ami hatással lehet az állam működésére, az ellátásra. Ezt már láthattuk a delta variánsnál, az Egyesült Királyságban, ahol két hétig a benzinkutak többségében nem volt üzemanyag vagy személyzet. A szupermarketekben pedig gyakoriak voltak az üres polcok. Ennek megakadályozására különböző országok alternatív megoldásokhoz nyúlnak. Az Egyesült Királyságban például a teljesen beoltott és az emlékeztető oltással rendelkező közeli kapcsolatok nem kerülnek karanténba, hanem minden nap antigéntesztet végeznek rajtuk, és csak akkor kerülnek elkülönítésre, ha a teszt pozitív. A harmadik oltással rendelkezők karanténidejét szintén 7 napra csökkentették, azzal, hogy ha két egymást követő napon negatív a teszteredményük, véget ér az elkülönítés. Az adatokból tudjuk, hogy a három oltással rendelkezők nagyon rövid ideig fertőznek meg másokat, legfeljebb 2-3 napig. Ezzel szemben az oltatlanok akár 10 napon át fertőzőképesek lehetnek.

Hogyan néz ki a szlovákiai helyzet, mikor robban be hazánkban az omikron variáns, mikorra várható a hullám csúcsa, és akkor milyen szinten lesz a napi fertőzésszám?

A jelenlegi reprodukciós szám Szlovákiában 0,70-0,75 között mozog. Ez azt jelenti, hogy a járványmutató meredeken csökken, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy itt még mindig a delta variáns a domináns. Biztos vagyok benne, hogy sok omikron eset került az országba a karácsonyi ünnepek, családlátogatások alatt, hiszen sokan jöttek haza az olyan, erősen fertőzött országokból, mint az Egyesült Királyság, vagy Dánia. Vagyis már csak hetek vannak hátra, és a delta variáns helyett az omikron lesz a domináns Szlovákiában. Azt, hogy pontosan mikor, és milyen esetszámmal fog tetőzni, azt nem tudjuk pontosan megmondani, amit most látunk, az annyi, hogy intenzív lesz és gyors.

Mit tehetünk, hogy elkerüljük a legrosszabb forgatókönyvet, és milyen lehetőségei vannak a kormánynak?

A szlovák kormány már mindent megtett, amit e helyzetben tudott – a világon a második országként lehetővé tette a harmadik oltást, már három hónappal a második dózis után. Most az állampolgárok térfelén pattog a labda. Az omikron megjelenése miatt nem maradt más lehetőségünk, mint felemelni a karunkat, és beadatni az emlékeztető oltást. A lakosság egészségét és az emberi életeket érő károk erősen összefüggenek majd azzal, hogy ki kapott és ki nem kapott harmadik oltást.

Újabb lezárások, lockdown várható? Ha igen, az mindenkire érvényes lesz-e, vagy csak a lakosság egy részére lesz korlátozva?

A kérdésnek két vetülete van – járványügyi és pszichológiai. Amikor az omikron változat megjelent az Egyesült Királyságban, a reprodukciós szám 4-re ugrott. Egyetlen lezárás sem szoríthatja ezt a magas számot a kritikus egy alá, azaz egy olyan állapotba, amikor a napi új fertőzések száma csökken. De a járványhelyzet két éve megtanította, hogy mindennek van egy pszichológiai oldala is. Ha a halálesetek száma és a kihasznált kórházi kapacitás megduplázódik, nem tudok elképzelni olyan kormányt, amely nem veszti el a fejét, és nem kezd el intézkedni, csak hogy úgy tűnjön, hogy tesz valamit. Van azonban egy másik pszichológiai aspektus is. Amikor a polgárok észreveszik, hogy körülöttük mindenki beteg, önként zárják be magukat. Ismét az Egyesült Királyság a példa, napjainkban London utcái szinte üresek, annak ellenére, hogy ott nincsenek korlátozó intézkedések.

Mi várható a határon? Nyitva maradnak, vagy újra leengedik a sorompót?

Néhány héttel ezelőtt az Egyesült Királyság feloldotta az afrikai országokba való utazási korlátozást, ahol az omikron eredetileg elterjedt. A hazai lakosság körében rendkívül gyorsan terjedő vírus szempontjából lényegében irreleváns az a néhány behozott fertőzés. Azonban az Egyesült Királyság továbbra is fenntartja a szabályt – függetlenül a kiindulási állomás kockázatától, hogy az utas igazolni tudja az oltás meglétét, valamint a negatív teszteredményt. Teljes mértékben egyetértek mindkét feltétellel, és úgy látom, hogy az elkövetkező években ezek jelentik majd az új utazási alapállapotot. Ha Afrikába akarok menni, igazolnom kell a sárgaláz elleni védőoltást, és ezt senki sem tartja diszkriminációnak. Ezért teljesen logikus, hogy egy globális világjárvány idején a határok átlépésekor megköveteljük a Covid elleni védőoltást.

Mit tanácsol azoknak, akik most szeretnének utazni?

Személy szerint lebeszélnék mindenkit arról, hogy januárban és februárban utazzanak. Egyes országok ugyanis pánikszerűen reagálhatnak az aktuális helyzetre, egyik napról a másikra szigorú korlátozásokat vezethetnek be. A tervezett csodálatos tengerparti nyaralás könnyen rémálommá válhat. De az is előfordulhat, hogy a légitársaság az utolsó pillanatban törli a járatát. Ez történt az Egyesült Államokban és Kanadában karácsony előtt, mivel a légiutas-kísérőket és a pilótákat a Covid-szabályok miatt tömegesen zárták karanténba, nem volt személyzet, aki kiszolgálja a járatokat. Hosszú távon azonban nem lennék meglepve, ha az országok csak a három oltással rendelkező utasoknak engedélyeznék a belépést, miután lecseng a negyedik hullám, és újraindul a légi közlekedés.