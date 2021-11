Čaputová szerint a kormány is felelős a mostani járványhelyzetért

Az államfő abban is kételkedik, hogy az ellenzék valódi célja a népszavazás megrendezése lenne. „Ha tényleg erre törekedne, akkor alkotmányjogászokkal egyeztetne” – jegyezte meg.

Čaputová leszögezte, azt semmiképpen sem lehet a népszavazás meghiúsításaként feltüntetni, hogy az Alkotmánybírósággal ellenőrizteti a kérdéseket, és valaki tudatosan hazudozik a népszavazás kapcsán.

Az államfő szerint a kormány is felelős a mostani járványhelyzetért. Szlovákia lemaradt a hatékony intézkedések elfogadásában, a szabályok érvényesítésében és betartatásában, de legalább már a szabályokkal kapcsolatos tájékoztatás javult.

Čaputová az „elakadt” reformokról is beszélt, ez szerinte is óriási probléma, mert a reformok végrehajtása az uniós támogatások lehívásának feltétele. Szerinte a kormány legitim, jó emberek alkotják, de leterhelik a belső konfliktusok, ezért nem tudta eddig elfogadni a reformokat. Megjegyezte, hogy a reformok ügyében is tanácskozik az egyes miniszterekkel.

A 363-as paragrafus módosításával kapcsolatban azt mondta, az egész ügyészség reformra szorul.