Čaputová: Segíteni fogjuk Ukrajnát

Rámutatott, Ukrajna teljes területét orosz támadások érik. „Putyin elnök úgy döntött, átülteti az elfogadhatatlan területi és politikai ambícióit. Megtámadta a gyengébbet, akinek egyedüli vétke az volt, hogy békésen, a saját elképzelései szerint szeretett volna élni, ép úgy, mint a többi nemzet” – mondta az államfő. Hozzátette, ennek a háborúnak minden áldozatáért Vlagyimir Putyin orosz elnök a felelős.



Čaputová kijelentette, Ukrajnának jogában áll megvédenie magát. „Magunk sem tennénk másként” – tette hozzá azzal, hogy Szlovákia élesen elítéli az orosz agressziót és kiáll az ukrán nép mellett. „NATO és uniós szövetségeseinkkel együtt készek vagyunk arra, hogy segítséget nyújtsunk Ukrajnának a konfliktus befejezése és az emberi életek védelme érdekében” – jelentette ki az államfő.



A köztársasági elnök arról is beszélt, hogy Szlovákia területi egységét nem fenyegeti közvetlen veszély. Hangsúlyozta, hogy az ország polgárainak szabadsága annak köszönhető, hogy a nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk, de arról is beszélt, ez a rendszer véd minket az olyan agressziótól, mint ami jelenleg Ukrajnát éri. Arra is emlékeztetett, Moszkva követelései között olyan is szerepel, amely gyengítené Szlovákia szuverenitását.

