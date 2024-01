Büntető törvénykönyv – enged is a koalíció, meg nem is

Egyre többet hallani olyan vádakat, miszerint a büntetések enyhítésével a Smer-hez közeli háttéremberek mentesülhetnek a felelősségrevonás alól. A büntető törvénykönyv módosítása kapcsán zajló parlamenti vita mindeddig egyoldalúan zajlott: az ellenzéki képviselők kifogásolták a Különleges Ügyészség (ÚŠP) megszüntetését, az enyhített büntetéssel kapcsolatos tételeket, valamint a párbeszéd hiányát, miközben a kormánykoalíció képviselői egyáltalán nem is voltak hajlandóak a vitára a gyorsított eljárásban tárgyalt csomagról. A belső kritika mellett külföldi szereplők is bírálták a Fico-kormány terveit, az Európai Ügyészség például az uniós források hűtlen kezelésétől tartott, mivel a csomag az erre vonatkozó büntetési tételeket is csökkentette.

Míg a parlamenti vita kezdetén nem lehetett tudni, hajlandó-e érdemben változtatni a törvénytervezetén a koalíció, előbb Peter Pellegrini, majd Robert Fico is jelezte, hogy a módosítás végleges formája eltérhet az első olvasatban tárgyaltaktól. Végül hétfő este került a nyilvánosság elé egy huszonkét oldalas módosító javaslat, melynek beterjesztője Tibor Gašpar volt rendőrkapitány, a Smer képviselője – maga is érintett a szervezett bűnözéshez kapcsolódó vizsgálatokban. A változtatásról tegnap délelőtt tárgyalt a parlament alkotmányjogi bizottsága.

Gašpar változtatásai mögé valószínűleg felsorakozik a teljes kormánykoalíció. A módosítások elsősorban a kiszabható büntetések nagyságával és hosszával foglalkoznak. A változások után az eredetileg tervezetthez képest szigorúbban ítélhetik meg a gazdasági bűnözéssel kapcsolatos tételeket, és némileg magasabb büntetéseket helyeznek kilátásba a korrupciós bűncselekmények kapcsán is. Mivel a módosítások az uniós alapokról szóló paszusokat is érintik, elképzelhető, hogy a szlovák kormány az intézkedésekkel az európai szervek részéről érkező kritika élét szeretné elvenni. A módosítás európai következményeitől érezhetően tart a kormány, Peter Pellegrini (Hlas) házelnök Brüsszelben jelezte, hogy külön diplomatát delegálnak a kapcsolattartásra az uniós intézményekkel.

Egyes hírek szerint a Gašpar-csomagon túl más pontokon is változnak a koalíció tervei. Elképzelhető például, hogy a megszűnésre ítélt Különleges Ügyészség ügyészeinek kezében maradnak a kerületi ügyészségekhez rendelt, de bíróságon már tárgyalt folyó ügyek, vagy elnézőbben kezelheti a rendőrség a marihuána birtoklásáért indított eljárásokat. A kormánykoalíció biztosan nem változtat a szándékán a kiemelt bűnügyek vizsgálatával foglalkozó Különleges Ügyészség megszüntetésének kérdésében, amelyet az eredeti január 15-i időpont helyett most március 15-i hatállyal szeretnének megszüntetni. Robert Fico kormányfő utoljára a hét végén jelentette ki, hogy a büntetési tételek nagyságáról hajlandóak tárgyalni, nincs tér a kompromisszumra az ÚŠP ügyében. A testület megszüntetése azért is mehet végbe, mert több európai országban sem működik hasonló intézmény, nem vonatkozik szabályozás a kiemelt ügyekben nyomozó szervekre.

Oligarchamentés?

A szakemberek úgy vélik, hogy a Fico-kormány enyhítései még az utólagos változtatások ellenére is több bűnügyi eljárást befolyásolhatnak. Bár Zuzana Čaputová államfő jelezte, hogy biztosan megvétózza a törvénymódosítást és Alkotmánybírósághoz is fordult a javaslat kapcsán, egyes feltételezések szerint a Smerhez közeli, a rendőrség által vizsgált háttéremberek számára az is hasznosnak bizonyul majd, ha a módosítás akár csak egy napra érvénybe lép.

A Denník N portál több olyan esetet is összegyűjtött, melyek Smer-közeli oligarchákat és üzletembereket érintenek. Március negyedikén indulna meg a tárgyalás Miroslav Výboh ellen. A jó politikai kapcsolatokkal rendelkező vállalkozót 150 ezer euró kenőpénz elfogadásával vádolják, de az új büntető törvénykönyv értelmében az ügye már elévült és nem vonnák büntetőjogi felelősségre. Hasonló módon szűnne meg az eljárás Peter Kažimír, a Smer-kormány volt pénzügyminisztere és a Szlovák Nemzeti Bank elnöke ellen, aki a vádak szerint nyolc éve keveredett egy korrupciós botrányba. Érintheti a módosítás miatti elévülés Jaroslav Haščákot, a Penta-csoport vezetőjét is, az úgynevezett Gorilla-botrány során készült felvételek ugyanis 2002 és 2006 között keletkeztek. Jogi szakértők szerint elegendő, ha a törvénymódosítás akár csak egy napra lép érvénybe és utána függeszti fel az alkalmazását az Alkotmánybíróság. Az érvénybe lépés után ugyanis az elévült ügyekben zajló eljárásokat automatikusan felfüggesztik, az újbóli elindításukra pedig nincs lehetőség akkor sem, ha utólag ítélik alkotmányellenesnek az intézkedést. Zuzana Čaputová államfő a parlamenti vitában elmondott beszédében erre is utalt, mikor kijelentette, érzése szerint a kormány egyfajta amnesztiában részesíti a bűnelkövetők egy részét.

Az ellenzék tiltakozik

A törvénytervezetet a gyors elfogadása ellenére is borítékolhatóan megvétózza Zuzana Čaputová államfő, majd alkotmányossági panasszal is élni fog – ez késleltetheti a változtatás egyes pontjainak alkalmazását.

Az elnök mellett az ellenzéki pártoknak sem tetszenek a fejlemények. Tomáš Valášek (PS) a Pellegrinivel televízióban folytatott vitájában „megjavíthatatlanként” jellemezte a törvénymódosítási javaslatot, véleménye szerint a kormány a Robert Ficóhoz közeli hatalmasságokat akarja megvédeni a változtatásokkal. A Szlovákia mozgalom külön weboldalat indított, melyen a korábbi cikkekre hivatkozva listázza, mely vállalkozókon segíthetnek a büntetések enyhítései.

Mivel a törvényt a parlament rövidített eljárásban tárgyalja, és második olvasatban rendelkezésre álló vitakeretet is korlátozni fogják, a törvénymódosítás kritikusainak korlátozottak a lehetőségei a Fico-kormány terveinek megváltoztatására. A véleményezési folyamatba nem kapcsolódhatott be a nyilvánosság és a szakmai szervezetek sem, az ellenzéki képviselők módosító javaslatait pedig figyelmen kívül hagyhatja a kormány. Az ellenzék legláthatóbb eszköze a tiltakozása a tömeges demonstrációk szervezése, a megmozdulások mozgósították a pártok szimpatizánsait és több ezren vonultak utcára, a tiltakozások következő körét csütörtökre hirdették meg a politikai pártok – a demonstráción az SaS és a PS mellett továbbra is részt vesz a KDH, miután a kereszténydemokraták ígéretet kaptak arra, hogy ideológiai témákkal nem foglalkoznak a felszólalásokban. A kormánykoalíció azonban hajthatatlan: a ma kezdődő ülés első pontjaként rögtön a büntető törvénykönyvről tárgyalnak a képviselők.