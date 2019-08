Bugár: Az MKP egy millimétert sem akart engedni

Miért nem volt elfogadható az önök számára az MKP-nak az az ajánlata, hogy a választási lista helyein fele-fele arányban osztozzanak?

Azért, mert míg mi hajlandóak voltunk visszalépni több pontban, addig az MKP elnöksége nem volt hajlandó egy millimétert sem engedni. Úgy nem lehet megegyezni, hogy az egyik fél kompromisszumkész, a másik azonban nemigen. Ráadásul a listás helyek fele-fele arányú megosztása nem biztos, hogy jó megoldás a Hídnak egy olyan tíz év után, amely során kaptunk hideget-meleget. De azt sem szabad elfelejteni, hogy mi nemcsak magyarokat, hanem szlovákokat, ruszinokat, romákat is teszünk a listára. Ezért javasoltunk mást, és arra kértük az MKP-t, hogy a lehető legjobb javaslatukat tegyék le. Ők azonban továbbra is a listás helyek fele-fele arányú elosztásához ragaszkodtak.

Az MKP jelenlegi elnöke és volt elnökei arról beszéltek, hogy hajlandóak személyes döntést meghozni, és ha ők lennének az összefogás kerékkötői, hajlandóak nem indulni a választáson. Ezzel gyakorlatilag eleget tettek volna az ön ajánlatának, mi szerint ha az MKP jelenlegi és korábbi vezetői nem indulnak, akkor ön sem lépne a listára.

Ez nem így volt, nem az volt a javaslatunk, hogy a jelenlegi vagy volt elnökök nem indulnak. Az ajánlatunk arról szólt, hogy senki az elnökök közül ne menjen a listára, ha ez lenne a megegyezés akadálya. Az MKP vezetőinek álláspontját nem az országos elnökségük hagyta jóvá.

Az MKP vezetői személyes döntést hoztak. De az országos elnökségük nem kényszerítheti őket, hogy induljanak a választáson.

Az országos elnökségnek ezt el kell fogadnia és így kell aztán azt a tárgyalódelegáció javaslataként benyújtani. De nem ezt nyújtották be, hanem továbbra is a listás helyek egyenlő arányú megosztását és a pártelnököknek a lista éléről való mellőzését szerették volna. Ha az országos elnökségük nyújtotta volna be a pártelnökök nem indításáról szóló javaslatot, akkor azt mondjuk, van visszalépés és tárgyaljunk tovább.