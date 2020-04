Búcsút inthetünk az alacsony kamatoknak

A járvány március eleji szlovákiai megjelenése előtt a jelzáloghitelek kamatai már a 0,5 százalékos szintet ostromolták, miközben még az elemzők is derűlátók voltak, és azzal kecsegtettek, hogy a hitelkamatok növekedésére az elkövetkező hónapokban sem kell számítanunk. Mára azonban fordult a kocka, és az első pénzintézetek máris növelték a jelzáloghitelek kamatait.

A sort az UniCredit kezdte, amelyet a ČSOB és az Általános Hitelbank (VÚB) is követett. Az említett bankok piaci részesedése eleve 40 százalék körül mozog, és az elemzők szerint ez csak a kezdet, a példájukat hamarosan a többiek is követik.

„A pénzintézetek attól tartanak, hogy a járvány miatti gazdasági problémák elmélyülésével párhuzamosan nő majd a bedőlt hitelek aránya is. Magyarul, a munkájuk elvesztése vagy a bevételeik drasztikus csökkenése miatt az ügyfelek képtelenek lesznek törleszteni a hiteleiket”

– nyilatkozta Marián Búlik, az OVB Allfinanz elemzője.

„A pénzpiacokon tapasztalható helyzet miatt a bankoknak nőnek a hitelezéssel kapcsolatos költségeik, amit kénytelenek beépíteni az áraikba. Épp ezért enyhén módosítottunk a hitelkamatainkon” – nyilatkozta Dominik Miša, a VÚB szóvivője. A pénzintézet április 16-ától a négy évre lekötött jelzáloghitel-kamatot 0,99-ről 1,09 százalékra emelte. Az öt évre lekötött kamat 1,19, a tíz évre lekötött pedig 1,49-ről 1,79 százalékra nőtt.

„Az elkövetkező hónapokban a jelek szerint a munkapiacon is megérezzük a gazdasági recesszió negatív hatásait, ami a háztartások bevételein is meglátszik”

– indokolja a változást Zdenko Štefanides, a VÚB elemzője.

Hasonló változásokkal számol az UniCredit is, amely már márciusban fél százalékponttal növelte a hitelkamatait, miközben korábban épp ez a pénzintézet járt az élen a kamatcsökkentésekben. A három évre lekötött kamat náluk most 1,09, az öt évre lekötött 1,29, a hét évre lekötött 1,49, a tíz évre lekötött pedig 1,69 százalékos. „Bankunk rendszeresen módosítja a kamatokat, amelyek nagysága az aktuális piaci helyzettől függ. A helyzet az, hogy a jelzáloghitelek iránt most átmenetileg csökkent a kereslet” – tette hozzá Zuzana Ďuďáková, az UniCredit szóvivője. A ČSOB pár napja döntött a kamatemelésről. „Április 9-étől a tíz évre lekötött jelzáloghitel-kamatot 0,2 százalékponttal 1,29 százalékra emeltük. A többi kamatot egyelőre nem módosítottuk” – nyilatkozta Anna Jamborová, a ČSOB szóvivője. A szlovákiai jelzáloghitel-piac legnagyobb szereplője, a Szlovák Takarékpénztár egyelőre nem követte a konkurenciát, a kamatok további csökkenését azonban ők is kizárják.

„Nem gondoljuk azt, hogy a jelenlegi piaci helyzet lehetővé tenné a kamatok csökkentését”

– állítja Marta Cesnaková, a bank szóvivője, aki szerint a várható fejleményeket nehéz előre megjósolni.

„A hitelkamatok növelésének a hátterében a bankközi források drágulása áll” – mondta Maroš Ovčarik, a Finančný kompas pénzügyi portál ügyvezető igazgatója. A járvány kirobbanása előtt egy harmincéves futamidejű, 100 ezer eurós hitel éves kamata szerinte 0,5 százalék is volt. Ez esetben a havi törlesztés 299 euró körül mozgott. Ha a kamat idővel 3 százalékra nőne, a havi törlesztés 422 euróra ugorna, vagyis az ügyfél évente 1476 euróval fizetne többet a korábbinál. A banki ügyfelek jelenleg leginkább a három- és ötéves lekötésű kamatokat választják, az elemzők szerint azonban a kamatok fokozatos növekedése miatt egyre jobban megéri majd a hosszabb, tízéves lekötést választani.