Egy százalék alatt a jelzáloghitelek kamatai a szlovákiai bankoknál

Pozsony | Az elemzők az idei év elején azzal riogattak, hogy a jegybank hitelpiaci szigorításait követően a bankok idén már hozzálátnak a hitelkamatok növeléséhez. A jóslataik azonban nem jöttek be: emelkedés helyett újabb történelmi mélypontra csökkentek a jelzáloghitelek kamatai.

A pénzintézetek között egyre kiélezettebb konkurenciaharc dúl az ügyfelekért, ami a kamatokon is meglátszik. A szlovákiai bankok nyári kamatháborúját – Maroš Ovčarik, a Finančný kompas pénzügyi portál elemzője szerint – a piacvezető Szlovák Takarékpénztár robbantotta ki még június 24-én, amikor a jelzáloghitele három évre fixált kamatát 1,19-ről 0,89 százalékra csökkentette. Július 12-én csatlakozott hozzá a Tatra banka is, ez a három évre fixált kamatot 0,95 százalékra faragta le. Ugyanekkora kamatot kínál ennél a hitelfajtánál augusztus elsejétől a ČSOB is. Legutóbb pedig a Fio banka lepte meg a versenytársait, amikor augusztus 5-étől a három évre lekötött kamatát 0,78, az öt évre lekötöttet pedig 0,98 százalékra csökkentette. Az Unicredit Bank ugyan nem lépte át az 1 százalékos küszöböt, júliusban azonban a 10 évre lekötött kamatát 1,99-ről 1,29 százalékra csökkentette.

Az elemzők szerint az újabb kamatcsökkentési hullám az Európai Központi Bank (EKB) legutóbbi döntésének köszönhető. Mario Draghi, az EKB elnöke júliusban elismerte, hogy a makrogazdasági és pénzügyi helyzetelemzéseik alapján szükségesnek tartják huzamos ideig, de 2020 első felében még mindenképp a jelenlegi, vagy a jelenleginél alacsonyabb szinten tartani az euróövezeti irányadó kamatokat. Ez pedig a bankok kínálatán is meglátszik.

„Az új lakáshitelek kamatai Szlovákiában a legalacsonyabbak közé tartoznak az egész euróövezetben, ráadásul már a hosszabb időre lekötött kamatok is rendkívül alacsony szinten mozognak”

– mondta Marek Gabriš, a ČSOB elemzője. Ősszel pedig további kamatcsökkenés várható. „A hitelkamatok több banknál is tovább csökkenhetnek, nagyobb esésre azonban már nem számíthatunk” – vallja Ovčarik. (mi, TASR)