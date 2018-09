Bonyolultabb lesz lakásra spórolni

Pozsony | Januártól tovább szigorodnak a lakás-takarékpénztárak ügyfeleivel szemben támasztott feltételek. A parlament által tegnap elfogadott törvénymódosítás szerint kevesebben juthatnak majd hozzá az állami támogatáshoz, ráadásul ezt csak a lakhatással kapcsolatos kiadásokra lehet majd felhasználni.

Az egyik leglényegesebb változás, hogy a lakás-takarékpénztárak ügyfeleinek nyújtott állami támogatást a jövőben már csak lakáscélokra lehet felhasználni, megszüntetnék ugyanis az úgynevezett baráti takarékoskodók intézményét, amely a pénzügyminisztérium szerint jelentős mértékben deformálta a piacot. Ez utóbbi ugyanis lehetővé tette, hogy az állami prémiumhoz úgy is hozzájussanak, hogy nem vettek fel kölcsönt, miközben az így megszerzett összeget bármire felhasználhatták.

Márpedig Peter Kažimír pénzügyminiszter szerint a lakástakarékoskodás lényege épp az, hogy a lakosságnak segítsen a lakáshoz jutáshoz.

Bonyolultabb prémium

Módosulnak azonban az állami prémium elnyeréséhez szükséges szabályok is. A lakástakarékok ügyfeleinek nyújtott állami prémium idén is legfeljebb 66,39 euró, ami 2006 óta nem változott. A prémium elnyerését azonban eddig nem kötötték felső bevételi határhoz, vagyis ennek az elnyerésére az átlagon felül keresők is jogosultak. Ennek a szabálynak inthetünk búcsút már jövőre, a tegnap elfogadott módosítás szerint ugyanis a prémiumhoz már csak azok a felnőttek juthatnak hozzá, akiknek a bevételei nem haladják meg az előző év havi átlagbérének az 1,3-szorosát. Akinek a szerződés aláírása előtti évben a havi átlagbére ennél nagyobb, az már nem lesz jogosult a támogatásra.

A fiatalok maradhatnak

A pénzügy ugyanakkor feladta azt a korábbi elképzelését, hogy csak a 18. életévüket betöltöttek juthatnak hozzá a prémiumhoz, a fiatalkorúakkal kapcsolatos szabályok így nem változnak. A pénzügy ezzel figyelembe vette a lakás-takarékpénztárak érvelését, amely szerint a fiatalkorúak kizárása mintegy 150 ezer ügyfelüket érintette volna.

Jövőre enyhén módosul az állami prémium felső határa is, az eddigi 66,39-ről 70 euróra. Míg jelenleg a prémium az éves megtakarítás minimum 5 és legfeljebb 15%-ának felel meg, jövőre az alsó határ 2,5%-ra csökken. A lakás-takarékpénztárak továbbra is elhibázottnak tartják az új szabályokat, hasonló véleményen vannak a pénzügyi elemzők is. „Az elfogadott módosítások ugyan enyhébbek a pénzügy eredeti javaslatánál, azonban így is látványos visszaesésre számíthatunk az ágazatban” – vallja Marián Búlik, az OVB Allfinanz Slovensko elemzője. (TASR, mi)