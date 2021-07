Bíróság elé állt a volt speciális ügyész

Kováčik a szerdai tárgyaláson kijelentette, nem akar vádalkut kötni, ártatlannak vallotta magát és megtagadta, hogy az ügyész, illetve a bíró kérdéseire válaszoljon. Azt állítja, lejáratókampány folyik ellene és megkérdőjelezte a bírónő, Pamela Záleská és a jelenlegi speciális ügyész, Daniel Lipšic elfogulatlanságát. Kováčik arról is beszélt, hogy Igor Matovič és Roman Mikulec belügyminiszter is nyilvánosan támadta őt. Ügyvédei a Speciális Ügyészség vádiratát is megkérdőjelezték, szerintük megbízhatatlan tanúk vallomására épül. Az egykori alvilági Takáč-banda egyik tagja is terhelő vallomást tett Kováčikra.

A szerdai tárgyalási napra két tanút idéztek be, Matej Zemant, aki a Takáč-féle bűnszervezet tagja, valamint Viliam Ružička üzletembert, aki baráti kapcsolatban áll Kováčikkal. Zeman a vád szerint 2017-ben kenőpénzt juttatott Kováčiknak azért, hogy Ľubomír Kudlička maffiafőnököt kiengedjék a vizsgálati fogságból. Ezért Kováčik 50 ezer eurót kaphatott, míg két cinkosa, Ľudovít Makó és František Böhm további 50 ezer eurón osztozhatott. Böhm februárban agyonlőtte magát, de előtte még Kováčik ellen vallott. Makó az adóhatóság nyomozati részlegét vezette, de a vád szerint Kováčikkal közösen további bűncselekményeket is elkövetett. Zeman a szerdai tárgyaláson azt vallotta, hogy Kováčiknak nagyon közeli kapcsolatai voltak a Takáč-féle bűnszervezettel, a férfi szerint, ha a banda egy tagját őrizetbe vették, a speciális ügyész rendre elintézte a szabadon engedését. A vád szerint Kováčik folyamatosan együtt dolgozott a bűnszervezettel, gyakran ellehetetlenítette a banda tagjai ellen folytatott büntetőeljárásokat. Egy alkalommal pedig olyan iratokat adott át Makónak, amelyek egy rendőr ellen előkészített gyilkosság ügyében folytatott nyomozásról szóltak.

A büntetőügy

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) még tavaly októberben vette őrizetbe Kováčikot, aki akkoriban a Speciális Ügyészi Hivatal vezetője volt. A férfi fellebbezést nyújtott be, hogy szabadlábon védekezhessen, de azt elutasították, így a tárgyalás pillanatában már nyolcadik hónapja van vizsgálati fogságban. Kováčik ellen bűnszervezet alapítása, fenntartása, támogatása, kenőpénz elfogadása, hivatali hatáskörrel való visszaélés bűncselekménye és bizalmas információk veszélyeztetése ügyében emeltek vádat.

Az egykori speciális ügyész tárgyalása szerdán kezdődött, de pénteken, illetve 13-án és 15-én is folytatódni fog. Ha csak az 50 ezer eurós kenőpénz elfogadásában találják bűnösnek, akkor is 5-től 12 évig terjedő börtönbüntetésre számíthat. Kováčik azonban fellebbezhet a bazini Specializált Büntetőbíróságon születő ítélet ellen. Ekkor az ügy a Legfelső Bíróságra kerül.

Kováčik utóda, Lipšic jelenlegi speciális ügyész korábban úgy nyilatkozott, örül annak, hogy a mostani tárgyalás nyilvános. „A sajtó jelenlétével a polgárok is betekintést nyerhetnek a bizonyítási eljárásba, és kialakíthatnak egy képet maguknak arról, hogy a hivatalos szervek törvényesen járnak-e el” – mondta.

Kicsoda Kováčik?

Dušan Kováčik a tavalyi letartóztatása pillanatában már 17 éve állt a Speciális Ügyészi Hivatal élén, a parlament háromszor választotta ebbe a tisztségbe. Hivatali idejében azzal vált hírhedté, hogy a hozzá került 61 ügy egyikében sem emelt vádat, ezért „61:0 Kováčiknak” hívták. Az általa leállított büntetőügyek közé tartoztak például a hírhedt Gorilla-botrány nyomán indított eljárások, de Ladislav Bašternákot is megpróbálta felmentetni az adócsalási vádak alól, illetve Robert Ficónak, a Smer vezetőjének korrupciógyanús ügyeit is elsimította. Ugyanakkor ő maga ellen sem indult eljárás, amikor 2017-ben tisztázatlan eredetű, 204 ezer euró készpénzt helyezett el egy bankszámlán. Egyébként Kováčik a mai napig kapja az ügyészi fizetése egy részét, havonta 1200 eurót.

(Denník N, Sme, czg)