Bírálatok sora zúdult Orbán fejére

Strasbourg | Orbán Viktor Magyarországot védte az Európai Parlamentben. A vita tárgya a Sargentini-jelentés volt, amely megállapította, hogy Magyarországon sérül a jogállamiság elve.

A vitát az EP elnöke, Antonio Tajani nyitotta meg. Elsőként a jelentés szerzője, Judith Sargentini kapott szót, aki emlékeztette kollégáit, hogy az Európai Unió állapotát legjobban a magyarországi helyzet tükrözi. Felszólalásának elejét azonban meg kellett ismételnie, mivel Orbán Viktor néhány perces késéssel érkezett az ülésre. Sargentini figyelmeztette kollégáit, hogy a jelentés olyan égető problémákra mutat rá, mint a szabad sajtó elnyomása, a korrupció, a bíróságok függetlenségének csorbítása. Szerinte a szabadságjogok és a kisebbségek jogai nincsenek kellőképpen garantálva, a kormány visszaél hatalmával, és rendszeresen elnyomja az ellenzéki civil szervezeteket. Úgy véli, a Közép-európai Egyetem (CEU) és a külföldi támogatottságú civil szervezetek működésének ellehetetlenítése azt igazolja, Magyarország távolodik a demokratikus európai értékektől. Habár nem tartja valószínűnek, hogy sikerül az alapszerződés 7. cikkelyét érvényesíteni, mégis rendkívül fontos politikai üzenete lehet az EP állásfoglalásának.

Orbán Viktor hét percet kapott a magyar kormány álláspontjának bemutatására. Összefoglalóját azzal kezdte, már eldőlt a szavazás eredménye, szerinte már túl késő meggyőzni társait a jelentésigazi céljáról, ami nem csak a magyar kormány lejáratása, az EU az elfogadásával hátat fordít a magyar embereknek. Hangsúlyozta, a magyarok nem ezt érdemlik, vérüket adták a szabadságért, nagy árat fizettek hazájuk függetlenségéért és a demokrácia bevezetéséért. A jelentést csak sértésként tudja értékelni, mely sérti a magyarok becsületét. „A jelentés készítői nem tartják elég megbízhatónak Magyarországot, hogy a saját sorsáról döntsön. Azt hiszik, jobban tudják nálunk, mire van szükségünk. Ezért úgy vélem, ez a jelentés nem adja meg a kellő tiszteletet Magyarországnak” – mondta védőbeszédében Orbán.

A miniszterelnök szerint a jelentés számos hamis állítást tartalmaz, és kidolgozása a tények valódi elemzése nélkül készült. Elutasítja, hogy azért büntessenek egy tagállamot, amiért más a véleménye a menekültek befogadásának kérdéséről. Hangsúlyozta, Magyarország megvédte Európa határait, majd hozzátette: „mi fogjuk eldönteni, kivel akarunk együtt élni”. Nem engedi, hogy zsarolják a magyarokat és migránsok befogadására kötelezze őket. Szerinte Magyarország igenis demokratikus ország, ahol a szabadságjogok teljes mértékben érvényesülnek. A jelentés viszont árulás az EU részéről, „ez a jelentés megszegi az évekkel ezelőtt kötöttszerződéseket” – fejezte ki felháborodását Orbán.

Az ülésen több mint 60 hozzászólás hangzott el, többen egyetértésüket fejezték ki a jelentéssel kapcsolatban, és keményen bírálták Orbán Viktor politikai vezetését.

Weber kompromisszuma

Manfred Weber, az Európai Néppárt(EPP) vezetője elmondta, ő is aggódik a magyarországi fejlemények miatt. Nem tartja helyesnek a Közép-európai Egyetem elüldözésére hozott jogszabályt, mivel ez a lépés a tudomány szabadságának korlátozásához és kritikus gondolkodás kiirtásához vezethet a társadalomban. A civil szervezetek ellen tett intézkedéseket is kiemelte, amelyek szerinte szintén nincsenek összhangban a néppárt alapelveivel. A menekültkérdéssel kapcsolatban sem ért egyet Orbán politikájával, úgy véli, az EU „az emberi jogok és nem keresztény jogok” védelmét hivatott biztosítani.

A másik oldalon viszont Weber kiállt Magyarország mellett, elismerte, hogy eddig mindig sikerült kompromisszumot kötni, és a magyar kormány hajlandó volt teljesíteni az uniós előírásokat. „Megegyezést szeretnék kötni. A kompromisszum az én politikai DNSmintám” – mondta a politikus. Továbbá hangsúlyozta, fontos hogy párbeszédet folytasson Magyarország az EU-s intézményekkel. Szerinte a független média azonban nemcsak Magyarországon van veszélyben, de Szlovákiában is, a Kuciak-gyilkosság még mindig félelemben tartja az újságírókat. „Pozsonyi újságíróktól tudom, hogy nem szeretnének ők lenni a következő áldozatok. Félnek a saját kormányuktól” – magyarázta Weber. Úgy véli, az EU-ban közös erővel lehet csak megoldani a jelenlegi kihívásokat „csak akkor van jövőnk, ha összefogunk” – zárta beszédét a frakcióvezető.

Ujhelyi: Orbán hazudik

A vitába bekapcsolódtak magyarországi EP-képviselők is. Az LMP nem szavazza meg a jelentést, de jogosnak tartja azt. Balczó István (Jobbik) a vitában közölte, hogy a szavazásnál tartózkodni fog, migrációpártinak nevezve a jelentést. Bírálta azt, hogy a jelentés szerint antiszemitizmus és xenofóbia érezhető Magyarországon, azt azonban elismerte, hogy a médiában a kormány jelentős túlsúlyt épített ki magának. Ujhelyi István (S&D/MSZP) szerint Orbán hazudott a jelentés kapcsán elmondott beszédében, és hazudik Magyarországon is. „Egy bűnös, bűzös rezsimet akar védeni, amit az oligarcháival épített” – mondja a szocialista politikus, aki meg fogja szavazni a jelentést. Járóka Lívia (EPP/Fidesz) szerint a jelentést most kell megállítani. Roma képviselőként védte az Orbánkormányt és a Fideszt. A magyarországi roma integrációs programmal érvelt. „Meg kellene köszönni a magyar kormánynak azt, amit a romákért tett” – jelentette ki Járóka.

Kérdéses szavazás

Még ma is kérdéses volt a jelentés sorsa, az Európai Néppárt, amelyen a kétharmad múlik, az estére összehívott ülésén vitatta meg álláspontját, de lapunk információi szerint nagyobb esélye van annak, hogy a jelentést elfogadja az EP. A közép- és kelet-európai országok néppárti képviselői is megosztottak voltak a kérdésben. A két szlovákiai magyar képviselő – Nagy József (Híd/EPP) és Csáky Pál (MKP/EPP) tartózkodni fog. A szlovákiai néppárti képviselők fele azonban várhatóan igennel fog szavazni, akárcsak a cseh képviselők. A romániai képviselők többsége feltehetően megszavazza, az erdélyi magyar képviselők kivételével, a bolgárok viszont ellene fognak szavazni. Az osztrák képviselők várhatóan megszavazzák, ahogyan azt Sebastian Kurz kancellár jelezte. A nagy országok néppárti képviselői közül az olaszok többsége várhatóan nemmel fog szavazni, ezzel szemben a franciák és a németek nagy része támogatni fogja a jelentést.