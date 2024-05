Bezárnak néhány ügyeletet, de van pótmegoldás

A lépések eredményeként azonban elkerülhetetlenné válik néhány orvosi készültség megszüntetése, idén összesen 15 pontot zárhatnak be – júliusig tízet, majd novemberig még ötöt. Az átalakítás első hulláma magyarlakta szempontból Galántát érinti, ahol megszűnik a készültség, így az ott élő betegeknek Dunaszerdahelyre kell majd látogatniuk. A második hullámban Királyhelmec és Vágsellye érintett, az előbbi esetében Tőketerebes, utóbbinál pedig Érsekújvár jelenti majd a pótmegoldást.

Alternatíva

Dolinková hangsúlyozta, a hálózat konszolidációja elkerülhetetlen, mert túl sok gyermekorvos hiányzik a szlovák egészségügyből. Ennek ellenére igyekeznek minden egyes régióban elérhetővé tenni az ellátást a gyermekek számára, így azokon a helyeken, ahol nem lesz készültség, meghosszabbítják a gyermekorvosi rendelők nyitvatartását. A térségben dolgozó gyermekgyógyászoknak legalább egy munkanapon 18 óráig nyitva kell tartaniuk, azzal, hogy hetente így sem dolgoznak majd többet 35 óránál. Dolinková kiemelte, azokon a területeken, ahol bezárnak az ügyeletek, legalább 5 gyermekorvosi rendelő üzemel, így a szülők minden hétköznap találnak legalább egy orvost, akihez szükség esetén elvihetik a gyermeküket. A nyitvatartással kapcsolatos részletekről az adott város önkormányzatának holnapján találhatnak majd információkat.

A változtatásokat a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) sem nézi jó szemmel, így a miniszter tárgyalóasztalhoz hívta Jozef Božikot, a szervezet elnökét. Az egyeztetés után Božik elmondta, továbbra sem támogatják az ügyeletek megszüntetését, de megértik a minisztérium érveit, így kénytelenek elfogadni a konszolidációt.

Rövidebb nyitvatartás

Azt az egészségügyi miniszer is elismeri, hogy a hálózat átalakítása önmagában nem oldja meg a gyermekorvosok hiányából adódó rendszerszintű problémákat. A gyermekgyógyászok régóta túlterheltségre panaszkodnak, amiben nagy szerepet játszanak a készültségen eltöltött munkaórák is. Jelenleg egy ügyeletben lévő orvosnak hétköznaponként 16:00 és 22:00 között, hétvégente pedig 07:00 és 22:00 között kell szolgálatot teljesítenie. Éppen ezért a miniszter azt javasolja, júliustól a készültségek a szokásos 22:00 helyett már csak 20:00-ig tartsanak nyitva. A módosító javaslat már kedden a parlament elé kerül, és a képviselők akár aznap el is fogadhatják.