Bezárathatja az iskolákat az omikron rohamos terjedése?

Az újranyitó iskolák január 10-től, hétfőtől az iskolai Covid-szemafor szerint működnek. Ez azt jelenti, hogy ha egy osztályban fertőzöttet találnak, akkor az igazgató bezárhatja az adott osztályt. A teljes iskola lezárásáról azonban csakis a helyi közegészségügyi hivatal dönthet. Kivételt képeznek a karantén alól azok, akik teljesen be vannak oltva vagy átestek a betegségen, ők továbbra is részt vehetnek a jelenléti oktatáson.

A szakértők azonban arra is figyelmeztetnek, hogy az osztályok vagy iskolák bezárásának veszélye valós probléma. Az omikron okozta újabb hullám már elérte a szomszédos országokat, és csak idő kérdése, hogy itt is átvegye az irányítást – írja a pluska.sk. „Az omikron rendkívül fertőző. Ez azt jelenti, hogy a hullám nagyon gyorsan fog lezajlani, és különösen a be nem oltottak között fog terjedni. Mivel hazánkban az oltatlan lakosság legnagyobb részét a gyermekek teszik ki, az omikron széles körben terjedhet közöttük” – magyarázza Elena Prokopová, az egészségügyi minisztérium gyermekgyógyászati szakértője.

Hány gyerek fertőződhet meg összesen? Nézzük, mit jósolnak a szakértők! Folytatás a galériában!

(br, pluska)