Bereczk: Nem félek amiatt, hogy Kočner el akarta vágatni a torkomat

A Denník N által nyilvánosságra hozott hangfelvétel szerint Dobroslav Trnka beismeri, hogy ön és egy további személy megzsarolta Jaroslav Haščákot, a Penta vezetőjét.

Ez nem igaz. Hogy mi történt valójában, majd idővel kiderül.



Ön azt állítja, korrekt viszonya volt Trnkával, aki szerint azonban ön volt az egyik zsaroló.

Azt kell megtudnunk, hogy valós-e a hangfelvétel. Manapság annyi ilyen hangfelvételről szóló információ van. A magánvéleményem az, hogy ezzel el akarnak kendőzni bizonyos dolgokat. Most a gyilkosságok és a Kočner-ügy miatt ez téma. Ezt a felvételt nem kommentálom, mert még nem hallottam.



De mit szól ahhoz, hogy Trnka bemártotta önt?

Ezt még alaposabban meg kell nézni. Tnkával még nem tudtam beszélni, meg nem is akartam. Meg kell tudnom, hogy mi volt emögött, hogy valódi-e a hangfelvétel. De foglalkozzanak vele a rendőrök, én ebbe nem akarok beleszólni.



Ezen a felvételen Kočner szájából az is elhangzik, hogy elvágatja az ön torkát. Nem fél ettől?

Nem, nem félek. Nem tudom, hogy Kočner ezt valójában mondta-e vagy sem. Sok mindent olvastam már róla, bizonyos dolgok majd a bíróságon kiderülnek.



Annak ellenére sem fél, hogy Kočnert a Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsítják?

Le kell zárni ezt az ügyet és el kell ítélni azokat, akiket el kell ítélni. Személyemet azonban ez az egész nem érinti annyira, amennyire ez ezen az állítólagos felvételen elhangzik.



Személyesen ismeri Kočnert?

Találkoztunk már, mint mindenki, aki járt fönt Pozsonyban egy estélyen vagy találkozón. Ez az úriember mindenhol ott volt. De nem engem keresett, legfeljebb odajött, amikor valakivel beszélgettem. De nem jellemző, hogy mi ketten jóban lettünk volna.



Kommunikált, vagy találkozott ön valaha Haščákkal?

Természetesen találkoztam vele is, de csak egyszer vagy kétszer. De ez három-négy éve volt.



A hangfelvétellel kapcsolatos ügyben beidézte önt a rendőrség?

Igen, megkerestek, tanúként fognak kihallgatni.