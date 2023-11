Beneš-dekrétumok: újabb értékes telkek elkobzását végezné be az állam

A Pozsonyi IV. Városi Bíróságon hétfőn tartották annak a pernek a tárgyalási napját, amelyet a Szlovák Földalap (Slovenský pozemkový fond, SPF) 2021-ben indított az osztrák állampolgárságú Helga Anderl ellen. A szlovák államot képviselő földalap ugyanis azt állítja, az idős hölgy jogtalanul birtokol bizonyos földterületeket. Az SPF szerint Anderl nagyapja, Martin Pfundtner, akinek a családját a második világháború után a Pozsony melletti Dunahidasról üldözték el, német volt, így a Beneš-dekrétumokban megfogalmazott kollektív bűnösség elve alapján a tulajdona a szlovák államot illeti, ezért Anderl nem örökölhette volna meg az ingatlanokat. A vagyonelkobzást azonban sosem hajtották végre, hiszen Martin Pfundtner az 1946-os konfiskáció idején már halott volt. A földalap ennek ellenére most mégis bevégezné a vagyonelkobzási eljárást.

Értékes telkek

A kérdéses földterületek egy jelentős része a pozsonyi autópálya-körgyűrű egyik félkész csomópontja alatt van. A fővárost elkerülő D4-es autópálya Pozsonypüspöki (Podunajské Biskupice) és Dunahidas (Most pri Bratislave) között keresztezi az 572-es utat. A két út összekapcsolását egy csomópont, a Vereknyei kereszteződés biztosítja, amely jelenleg kettő a szlovákiai autópályákról ismert íves becsatlakozással rendelkezik. A csomópont Pozsonypüspöki közigazgatási területén van. Az ingatlan-nyilvántartásban végzett kutatásunk alapján pedig kiderült, a jövőben a kereszteződés jelenleg hiányzó másik két „fülének” megépítésére is sor kerül. Egyebek mellett az is erre utal, hogy az állam már berajzolta a nyilvántartásba a jövőbeni le-, illetve felhajtóíveket, az alattuk lévő telkeket a megfelelő helyeken kettéosztotta és megindult a majdani út alatti ingatlanok állami tulajdonba vétele. A jelenlegi, de a jövőbeni csomópont jelentős része is azonban azokon a telkeken fekszik, amelyek Anderl nevén vannak. Az autópálya ezen szakasza alatti földterületek kivásárlási árát az állam évekkel ezelőtt 65 euró/négyzetméterben állapította meg. Az osztrák hölgy nevén vannak még további, a környéken lévő szántóföldek is, amelyek értéke 1-2 euró/négyzetméter között mozog. Lapunk ingatlan-nyilvántartás alapján végzett összesítése szerint az Anderl nevén lévő földterületek összértéke meghaladja a 450 ezer eurót. Az osztrák hölgy ügyvédje, Tomáš Plank szerint is nagyjából 400 ezer euró körüli értékről van szó. Maga Anderl lapunknak arról számolt be, hogy azok a telkek, amelyek után 2019-ben ingatlanadót fizetett összesen nagyjából 330 ezer eurót érnek. Itt érdemes felidézni, hogy az autópálya esetében a 65 euró/négyzetméteres árat évekkel ezelőtt állapították meg, a Pozsony körüli ingatlanok értéke azóta azonban jócskán növekedett. Ha a bíróság Anderl javára dönt és megkapja a telkek árát, az összeg valorizációjára is sor kerülhet, az állam végül magasabb négyzetméterár kifizetésére kényszerülhet. Az ilyesmi más hasonló ügyben már előfordult.

Az ügy abszurditása, hogy az osztrák hölgy, mivel hivatalosan már megörökölte a telkeket, kénytelen ingatlanadót fizetni. Évente majdnem 400 euró adót szed be tőle a szlovák állam azokért az ingatlanokért, amelyeket nem hogy nem használhat, de az ország peres úton el akar tőle venni. „Adót kell fizetnem, miközben az állam azt mondja, a földterület nem is az enyém. Ráadásul a telkeken már ott van az autópálya, amit ha használok, útdíjat kell fizetnem, miközben a szakasz az én telkemen fekszik. Ez abszurd” – mondta lapunknak Anderl.

Egy családregény vége

A 20. század első felében a főleg földműveléssel foglalkozó Martin Pfundtner a családjával a Pozsony melletti Dunahidason élt. 1910-ben a település lakosságának 80 százaléka, de 1921-ben is még 74 százaléka volt német anyanyelvű. Pfundtnerék is ebbe a kategóriába tartoztak, bár inkább osztráknak tartották magukat. Martin Pfundtner felesége Juliána, akinek leánykori neve Sághy volt, pedig magyar családból származott. Pfundtnerék a falu templomához közel, egy takaros és nem is kicsi házban laktak. A mostani bírósági tárgyalás után Anderl a nagyapjáról, akit ugyan személyesen nem ismert, lapunknak azt mondta, a család emlékezete szerint Martin Pfundtner nagyon szorgalmas ember volt, szarvasmarhával is kereskedett és minden pénzét szántőföldvásárlásra költötte. A férfi minden bizonnyal a népes családjának további megélhetését akarta így biztosítani, hiszen nyolc gyermeke volt.